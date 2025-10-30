Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

16+
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 8.7%

Кто такая Роза Чемерис? 83.7%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 6.7%

Всего голосов: 104

Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 5.7%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 11.5%

Кто такой Владимир Сысоев? 79.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.4%

Всего голосов: 87

Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.9%

Кто Николай Новичков? 84.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.4%

Всего голосов: 91

Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 4.5%

Кто такой Николай Езерский? 89.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 89

Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 8.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 38.6%

Кто такой Вадим Шувалов? 43.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 9.6%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.4%

Кто такой Сергей Лисовский? 84.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.9%

Всего голосов: 77

Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 7.2%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.8%

Кто такой Дмитрий Кобылкин? 77.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.8%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.5%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 14.7%

Кто такой Анатолий Карпов? 77.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 5.9%

Всего голосов: 68

Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 29%

Кто такой Павел Завальный? 65.2%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.3%

Всего голосов: 69

Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 0%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 16.4%

Кто такой Эрнест Валеев? 80.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3%

Всего голосов: 67

Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.1%

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры? 83.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 66

Комментировать
0
​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША
Фото: Сургутская филармония / vk.com

1 ноября

«Ночь искусств» в краеведческом музее

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, первый и второй этаж, малый зал. Время: с 17:00 до 21:00.

В Музейном центре горожане познакомятся с исторической экспозиции «Город С», а затем смогут проверить свои знания о родном крае на интеллектуальной викторине «И это все ‒ Югра!». Помимо этого, в программе вечера: экспозиция «Льется музыка», интерактивная игра «33 оборота», большая игровая программа «Мемо», «О, счастливчик!» и «По нотам», а также различные мастер-классы.

Место проведения: Купеческая усадьба «Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: с 17:00 до 21:00.

В это время любители русской культуры познакомятся с экскурсией «Женские штучки», с особенностями женского гардероба конца XIX ‒ начала XX века. Также на мастер-классах участникам покажут, как создать модные бусы и русскую обрядовую куклу «Капустка».

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1, большой и малый зал. Время: с 17:00 до 20:00.

Взрослые и дети перенесутся в героическую эпоху 1611-1612 годов. Во время мастер-класса «Россия ‒ дружная семья» все желающие смогут создать яркую поздравительную открытку техникой аппликации.

Телефон для справок: 23-85-66, 90-77-34. Цена билета: от 50 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

«Ночь искусств в Художественном»

Место проведения: Сургутский Художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: с 18:00 до 21:00.

Посетителей порадуют насыщенной программой, в числе которых: поэтическая экскурсия по выставке Виктора Бухарова с участием актеров Сургутского музыкально-драматического театра, арт-встреча с сургутским художником А. Александровым, популярные настольные игры, а также выставки, интерактивные экскурсии для детской и взрослой аудитории, игровые занятия и творческие мастер-классы.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 250 рублей, взрослый ‒ 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музыкальная программа проекта QUADRO «Квартет потусторонних мелодий»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В этот вечер в Невесомости выступит местный струнный квартет «Quadro». Ребята исполнят мистическую музыку, которая идеально сочетает в себе высокое искусство и поп-культуру.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 600 рублей, в день мероприятия ‒ 800 рублей. 16+

2 ноября

«Ночь искусств» в «Старом Сургуте»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 17:00 до 21:00.

Детей и взрослых ждет увлекательная программа, которая погрузит их в атмосферу искусства и культуры: квест «Эхо веков», посиделки в чуме с настольными играми, мастер-классы, а еще ‒ встреча за чашкой таежного чая.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей. 0+

«Ночь искусств» в Историческом парке

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: с 18:00 до 23:00.

В рамках акции жителей и гостей Сургута ждут несколько экспозиций исторического парка, спектакль по повести Н. В. Гоголя «Портрет» от московского артиста Дмитрия Воздвиженского от театра Перпендикуляр, встреча и открытие выставки фотохудожника Павла Куна, а также мастер-классы, танцевальные батлы, настольные и ретро-игры и многое другое.

Телефон для справок: 66-44-14. Цена билета: 500 рублей. 6+

3 ноября

Спектакль «Большое ухо»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Главная героиня ‒ девочка Соня, потерявшая в детстве слух, учится жить «по-новому», рассказывая о своих трудностях и переживаниях, с которыми ей прошлось столкнуться.
Спектакль выполнен в стиле комиксов, что делает его легким и современным, несмотря на серьезную тему. Спектакль основан на реальных рассказах из жизни детей и взрослых, потерявших частично или полностью слух.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь искусств» в «Стерхе»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 15:00 до 20:00.

Сургутяне всех возрастов могут посетить выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, арт-занятия по созданию оригинальных сувениров из различных материалов в различных техниках.

Также в этот день в исполнении хора мальчиков и юношей прозвучат духовные и классические произведения. Театральная студия и маленький студенческий театр представят этюды и зарисовки. А для семейной аудитории проведут увлекательную викторину «Культурный код» о традициях и культуре народов России.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь искусств» в «Порту»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 18:00 до 21:30.

Посетителей ждет незабываемая, познавательная и насыщенная программа: выступления творческих коллективов Городского культурного центра «Шатлык» и «Ватан», мастер-классы, иммерсивное путешествие по подводному миру «Спасаем радость» с Лингва-центром, импрессионистские опыты с цветом, музыкальное выступление с Дарьей Дзюненко и Александром Камышановым, а также семейная викторина и воркшоп «Эмоции: понять, принять, управлять» с Дианой Филатовой.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

4 ноября

Концерт Государственного ансамбля скрипачей Республики Саха «Виртуозы Якутии»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 19:00.

На сцене Сургута выступит государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия). В составе ансамбля 10 молодых скрипачей.В репертуаре ансамбля более 170 произведений разных эпох, жанров и стилей. Коллектив исполнит: П. Сарасате «Цапатеадо», П. И. Чайковский «Тройка. Ноябрь из цикла «Времена года», Дж. Россини «Соната №3», Е. Тазетдинов «Лучи солнца» и несколько других композиций.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 900 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+


30 октября в 17:15, просмотров: 303, комментариев: 0
  1. ​Сургутянин совершил мотопутешествие по Памирскому тракту 571
  2. ​«Сбил и сбежал»: в Сургуте водитель без прав стал виновником смертельного ДТП 472
  3. В Сургуте отметили 107-ю годовщину образования космомола 447
  4. Постельное белье больше не входит в стоимость билета на поезд — его нужно докупать отдельно 405
  5. ​Работники АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в донорской акции 400
  6. Специалистам с хорошими цифровыми навыками в Югре предлагают до 370 тысяч рублей 396
  7. Дело об избиении подростка в Сургуте взял на контроль глава Следственного комитета 386
  8. Дачников в Барсово обеспечили быстрым мобильным интернетом 365
  9. Капремонт здания администрации Сургута на Маяковского начнется в 2026 году. На это потратят 200 миллионов 362
  10. Компании из Югры презентовали свою продукцию на большой агропромышленной выставке в Екатеринбурге 350
  1. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 2880
  2. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 2643
  3. ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян 2186
  4. Пытаясь снизить алкоголизацию россиян, власти на всех уровнях упустили один фактор — расплодившиеся алкомаркеты. Эту проблему нужно решать 2177
  5. ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева 2096
  6. ​В Сургуте обсуждают судьбу недостроенного морга на Каролинского − вместо него могут построить корпус медколледжа СурГУ 2024
  7. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 1920
  8. ​Малому бизнесу приготовиться! 1886
  9. ​Патенты под пересмотром: как власти меняют налоговые правила для малого бизнеса 1878
  10. ​Карта «Прибыль» Уралсиба – лучшая в рейтинге дебетовых карт с кешбэком 1871
  1. Погуляем, поедим 10758
  2. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 7037
  3. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6473
  4. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 6042
  5. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5626
  6. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 5150
  7. ​Покоривший стихию 4902
  8. ​Время, вперед! 4758
  9. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 4552
  10. ​Великая трагедия и возрождение города 4232

