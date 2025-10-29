Плотину на водохранилище ГРЭС-2 отремонтировали

В Сургуте завершён ремонт плотины водохранилища Сургутской ГРЭС-2: реконструирован участок длиной более 3,5 км, сообщило ПАО «Юнипро», владелец теплоэлектростанции. Работы начались в апреле 2024 года и были связаны с наращиванием отметок гребня, изменившихся из-за естественных причин — климатических факторов и накопительной осадки сооружения.

В компании уточнили перечень выполненных операций: «Среди выполненных работ: произведена отсыпка и наращивание гребня плотины с уплотнением песчаной насыпи до проектных отметок, переукладка плит автодороги по гребню плотины, работы по устройству монолитного железобетонного примыкания со стороны верхового откоса, восстановление проектной ширины гребня, гидроизоляция швов. Основная часть работ была сезонной в связи с большим количеством работ по бетонированию».

ПАО «Юнипро» отметило, что обновление повысит надёжность гидротехнического сооружения и безопасность эксплуатации инфраструктуры станции. Общая протяжённость плотины водохранилища составляет 6 295 метров.