Депутат Думы Сургута высоко оценил подготовку школы №18

В Сургуте школа №18 почти готова к 1 сентября. За лето в общеобразовательном учреждении провели проверку всех систем безопасности, частичный ремонт, а также обновили мебель. Об этом рассказала врио директора школы №18 Лариса Волкова.

«Мы заменили мебель в четырех кабинетах начальной школы и двух кабинетах основной, обновили парты в кабинетах химии и физики. Полностью заменили освещение на энергосберегающее. На кабинет технологии потрачено около 800 тысяч рублей, на мебель ‒ четыре миллиона, на учебники – три миллиона. Плюс округ выделил нам 1 500 учебников по истории. К 1 сентября все будет готово», ‒ отметила она.

Депутаты Думы Сургута ежегодно принимают участие в проверке готовности образовательных учреждений города. Так Виктор Рябчиков проверил состояние школы №18 и подвел итоги работы.

«Эта процедура уже становится привычными. Нужно пройтись по школам, чтобы убедиться, что все идет по плану. Если где-то возникают сложности, можно подключиться и помочь, чтобы 1 сентября дети начали учебу без задержек. Сегодня меня особенно порадовал класс труда ‒ здесь созданы все условия, есть весь необходимый инвентарь. Тут ребята смогут научиться базовым навыкам, например, как безопасно держать, использовать тот или иной инструмент», ‒ отметил народный избранник.

Виктор Рябчиков также отметил, что сургутское образование получает достойное финансирование: «Как депутат могу сказать, что за последние 15 лет у нас в городе создаются все условия, чтобы детям было комфортно, полезно и безопасно учиться».

К общественной приемке присоединилась исполнительный секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» Алёна Соловьева. Она напомнила, что ежегодно партия проводит акцию «Родительская приемка» совместно с депутатами и представителями родительского сообщества.

«Мы проверяем, как школа готова к приему детей, что сделано и что закуплено. Школа №18 стала восьмой по счету в этом году», ‒ сказала она.

Директор Лариса Волкова также добавила, что 27 августа в школе традиционно пройдет собрание для родителей первоклассников ‒ они должны увидеть уже полностью подготовленные кабинеты и оснащенное здание. Поэтому, по ее словам, школа к этому времени точно будет готова.