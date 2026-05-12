На подъезде к Тюмени со стороны Кургана устраняют колейность

В Тюменском округе начался ремонт подъезда к Тюмени по трассе Курган – Тюмень. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик уже выполнил фрезерование покрытия и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на площади 26,5 тысячи квадратных метров. На 8 тысячах «квадратов» уложен верхний слой покрытия.

«На участке от АЗС "Газпромнефть" до поворота на кладбище длиной 1,8 километра будут выполнены работы по устранению колейности», – сообщили в Управлении автомобильных дорог Тюменской области.

Контракт на выполнение всего объема работ заключен с АО «ТОДЭП». Всего в Тюменском округе подрядчику предстоит привести в нормативное состояние более 16 километров региональных дорог. Срок окончания ремонта – 1 ноября 2026 года.

Напомним, что в этом году в регионе по нацпроекту запланировано отремонтировать 39 участков дорог общей протяженностью более 97 километров. Среди ключевых объектов – дорога Тобольск – Нефтехимический комбинат (почти 3 км), участок трассы Омутинское – Южно-Плетнево – Вагай (более 3 км), а также улица Широтная в Тюмени (4,5 км), которую начали ремонтировать после обращения жителя на личном приеме у губернатора.