Генпрокуратура составила портрет типичного российского коррупционера. Как сообщает Радио РБК со ссылкой на исследование ведомства, чаще всего это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, с высшим образованием, семьей и без криминального прошлого.

Как сообщает надзорное ведомство, с 2018 года в России выявили более 140 тысяч коррупционеров, из них свыше 20 тысяч – только в 2025 году.

Наиболее распространенным коррупционным преступлением остается взяточничество. Если в 2018 году на взяткодателей, взяткополучателей и посредников приходилось 48,4% выявленных коррупционеров, то в 2025 году – уже 67,4%.

При этом мошенничество среди коррупционных преступлений, наоборот, стало встречаться реже – его доля снизилась до 12,2%.

Как следует из материалов Генпрокуратуры, коррупционные преступления чаще всего совершают не рецидивисты. Доля ранее судимых среди коррупционеров составила всего 3,4%, а повторно нарушавших закон – 14,6%. Для сравнения, в общей структуре преступности эти показатели существенно выше.

Еще одна особенность – почти все коррупционные преступления совершаются в трезвом виде. Доля коррупционеров в состоянии опьянения едва превышает один процент.

«Можно предположить, что эти преступления совершили пьяные водители, пытавшиеся дать взятку сотрудникам ГИБДД», − говорится в материалах надзорного ведомства.

Большинство фигурантов таких дел – мужчины. В 2025 году на них пришлось 78,3% выявленных коррупционеров. Женщины составили 21,7%.

Отдельно в исследовании выделяется уровень образования. Более половины коррупционеров – 54,6% – имеют высшее образование, а среди взяткополучателей этот показатель достигает 87%.

Среди осужденных за взяточничество значительную долю составляют представители правоохранительных органов. При этом чаще всего взятки среди силовиков, по информации Генпрокуратуры, получают сотрудники органов внутренних дел.

С точки зрения социального положения почти половина фигурантов коррупционных дел – наемные работники. Еще заметную долю составляют предприниматели.

Исследование также показывает, что большинство коррупционеров состоят в браке и имеют детей. По сообщениям выборочных исследований, более 70% осужденных за коррупционные преступления женаты, а почти две трети воспитывают детей.

В Генпрокуратуре также отметили психологическую особенность таких преступников: они часто ориентированы на карьерный рост, прагматичны, энергичны и склонны ставить собственные представления о справедливости выше требований закона.

При этом в исследовании зафиксирован и тревожный тренд – рост числа молодых коррупционеров. За восемь лет количество фигурантов в возрасте 18-24 лет выросло почти на 85%.

Ранее в статье siapress.ru рассказали о том, почему коррупционные схемы часто вскрываются спустя годы, какие сферы остаются наиболее уязвимыми и как федеральные и региональные силовые структуры сегодня выстраивают борьбу с коррупцией.