Генпрокуратура составила портрет типичного российского коррупционера. Как сообщает Радио РБК со ссылкой на исследование ведомства, чаще всего это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, с высшим образованием, семьей и без криминального прошлого.
Как сообщает надзорное ведомство, с 2018 года в России выявили более 140 тысяч коррупционеров, из них свыше 20 тысяч – только в 2025 году.
Наиболее распространенным коррупционным преступлением остается взяточничество. Если в 2018 году на взяткодателей, взяткополучателей и посредников приходилось 48,4% выявленных коррупционеров, то в 2025 году – уже 67,4%.
При этом мошенничество среди коррупционных преступлений, наоборот, стало встречаться реже – его доля снизилась до 12,2%.
Как следует из материалов Генпрокуратуры, коррупционные преступления чаще всего совершают не рецидивисты. Доля ранее судимых среди коррупционеров составила всего 3,4%, а повторно нарушавших закон – 14,6%. Для сравнения, в общей структуре преступности эти показатели существенно выше.
Еще одна особенность – почти все коррупционные преступления совершаются в трезвом виде. Доля коррупционеров в состоянии опьянения едва превышает один процент.
«Можно предположить, что эти преступления совершили пьяные водители, пытавшиеся дать взятку сотрудникам ГИБДД», − говорится в материалах надзорного ведомства.
Большинство фигурантов таких дел – мужчины. В 2025 году на них пришлось 78,3% выявленных коррупционеров. Женщины составили 21,7%.
Отдельно в исследовании выделяется уровень образования. Более половины коррупционеров – 54,6% – имеют высшее образование, а среди взяткополучателей этот показатель достигает 87%.
Среди осужденных за взяточничество значительную долю составляют представители правоохранительных органов. При этом чаще всего взятки среди силовиков, по информации Генпрокуратуры, получают сотрудники органов внутренних дел.
С точки зрения социального положения почти половина фигурантов коррупционных дел – наемные работники. Еще заметную долю составляют предприниматели.
Исследование также показывает, что большинство коррупционеров состоят в браке и имеют детей. По сообщениям выборочных исследований, более 70% осужденных за коррупционные преступления женаты, а почти две трети воспитывают детей.
В Генпрокуратуре также отметили психологическую особенность таких преступников: они часто ориентированы на карьерный рост, прагматичны, энергичны и склонны ставить собственные представления о справедливости выше требований закона.
При этом в исследовании зафиксирован и тревожный тренд – рост числа молодых коррупционеров. За восемь лет количество фигурантов в возрасте 18-24 лет выросло почти на 85%.
