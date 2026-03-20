Россия оказалась ниже Казахстана и Узбекистана в рейтинге счастья

Россия заняла 79-е место в рейтинге самых счастливых стран мира за 2026 год. Лидером девятый год подряд стала Финляндия, говорится в докладе World Happiness Report, передают РБК.

В тройку также вошли Исландия и Дания. В пятерке ‒ Швеция и Норвегия. Эксперты объясняют высокие позиции этих стран развитой социальной поддержкой, доступным здравоохранением и высоким уровнем доверия в обществе.

Среди стран бывшего СССР выше России оказались Казахстан (33-е место), Узбекистан (53-е) и Киргизия (66-е). Украина заняла 111-е место. Также выше в рейтинге находятся Польша (42-е) и Молдавия (77-е).

Самой несчастной страной мира вновь признан Афганистан ‒ он занимает последнее, 147-е место. В конце списка также Сьерра-Леоне и Малави.

