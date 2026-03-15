Опрос СИА-ПРЕСС показал, сколько читателей считают себя счастливыми

Большинство читателей СИА-ПРЕСС считают себя счастливыми. Это следует из результатов опроса, проведенного на сайте портала.

На вопрос «Вы считаете себя счастливым?» положительно ответили 82% участников голосования. Еще 11,2% респондентов заявили, что не ощущают себя счастливыми, а 6,7% признались, что затрудняются дать однозначный ответ.

Результаты голосования читателей во многом совпадают с федеральными исследованиями. Ранее специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ по итогам опроса, проведенного в декабре 2025 года, сообщили, что большинство взрослых россиян также ощущают себя счастливыми.

Так, 89% респондентов заявили, что считают себя счастливыми – это на два процентных пункта больше, чем годом ранее. При этом доля тех, кто уверен в этом безоговорочно, выросла с 24% в 2024 году до 32% в 2025-м. Еще 57% опрошенных отметили, что скорее счастливы, чем нет.

Показатели уровня счастья в России постепенно растут уже несколько лет. Если в 2019 году счастливыми себя называли 79% россиян, то сейчас этот показатель заметно выше. Одновременно сокращается доля тех, кто не ощущает себя счастливыми.

Наиболее уверенно о своем счастье, согласно исследованию, говорят молодые люди.