В рейтинге самых счастливых стран Россия заняла 66 место

Финляндия в восьмой раз подряд заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report. В пятерку лидеров также вошли Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды, передает РБК.

В обновленном рейтинге Россия заняла 66 место. Среди государств бывшего СССР она опередила Киргизию (75), Молдавию (80), Армению (87), Таджикистан (90), Грузию (91), Азербайджан (106) и Украину (111). Самой несчастной страной вновь признан Афганистан.

Рейтинг составляется на основе экономического потенциала страны (ВВП на душу населения), качества здравоохранения, степени свободы и безопасности, а также социальных аспектов, включая доверие граждан к власти. В расчет также принимаются данные опросов жителей разных стран, которые проводит Международный исследовательский центр Гэллапа.