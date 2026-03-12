Записаться в ЗАГС и к врачу: тюменцам предлагают решать вопросы через чат-боты в MAX

В Тюменской области расширяют линейку чат-ботов в национальном мессенджере MAX. Теперь жители могут записаться на получение электронных услуг в органах ЗАГС через специальный чат-бот.

«Активно развиваем в Тюменской области электронные сервисы в мессенджере MAX. Например, с помощью чат-бота можно записаться на получение электронных услуг в органах ЗАГС», – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Новый цифровой помощник подскажет, какие документы понадобятся, куда обращаться, напомнит о записи и расскажет о доступных услугах. Среди них – регистрация рождения ребенка, установление отцовства, усыновление и подача заявления на заключение брака.

«Список полезных чат-ботов в MAX постоянно расширяется. Тюменцы уже могут с их помощью найти ближайшие точки бесплатного и безопасного Wi-Fi, записаться на приём к врачу, узнать о мерах поддержки участников СВО и членов их семей», – добавил глава региона.

Развитие цифровых технологий в регионе идет в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Список полезных чат-ботов в MAX планируют расширять и дальше.