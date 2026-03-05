В Тюменской области пройдут десятки мероприятий Года единства народов России

В муниципалитетах Тюменской области начались торжественные открытия Года единства народов России, объявленного президентом в 2026 году. Первые концерты состоялись в Горьковском доме культуры Тюменского округа, а также в Уватском и Заводоуковском округах.

В комитете по делам национальностей Тюменской области напомнили, что в регионе в мире и согласии живут представители более 150 национальностей и народностей, бережно хранящие свои обычаи и традиции. Год единства призван напомнить о том, что всех их объединяет общая историческая память и общие герои.

«В муниципалитетах Тюменской области очень ярко и самобытно проходят открытия Года единства народов России. В каждом муниципальном образовании есть свои особенности, которые подчеркивают единство нашего народа», – отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

На празднике в Горьковском ДК выступили лидеры национальных общественных объединений татар и немцев, руководители коллективов русской песни и чувашского народного творчества.

В течение года в Тюменской области под эгидой Года единства народов России пройдут патриотические и спортивные мероприятия, выставки, творческие встречи с участием представителей национально-культурных автономий.