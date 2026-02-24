Молодежь в России чувствует себя счастливее остальных

Большинство взрослых россиян ощущают себя счастливыми. Такие результаты получили специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ по итогам опроса, проведенного в декабре 2025 года, передает РБК.

Исследование показало, что 89% респондентов счастливы ‒ это на 2% больше, чем годом ранее. Особенно выросла доля тех, кто уверен в этом без оговорок: если в 2024 году «безусловно счастливыми» себя называли 24%, то в 2025-м ‒ уже 32%. Еще 57% опрошенных отметили, что скорее счастливы, чем нет.

Показатели растут уже несколько лет. В 2019 году счастливыми себя называли 79% россиян. Одновременно снижается доля тех, кто не ощущает себя счастливыми. С 2019 года число «скорее не счастливых» сократилось с 11% до 5%, а «безусловно не счастливых» ‒ с 4% до 1%.

Наиболее уверенно о своем счастье говорят молодые люди. Среди россиян до 24 лет «безусловно счастливыми» себя считают 38%. Среди тех, кому больше 60 лет, этот показатель ниже ‒ 28%. При этом доля тех, кто не считает себя счастливыми, во всех возрастных группах примерно одинакова и не превышает 6%.

Авторы исследования отмечают и связь между уровнем дохода и ощущением счастья. Среди наиболее обеспеченных респондентов, которые могут позволить себе покупку квартиры или дома, «безусловно счастливыми» себя считают 55%. В то же время среди тех, кому не хватает средств даже на еду или одежду, таких 25%.

В исследовании приняли участие две тысячи человек старше 18 лет ‒ как городские, так и сельские жители.

Ранее схожие данные публиковал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По итогам октябрьского опроса 2024 года 79% россиян заявили, что чувствуют себя счастливыми: 31% ‒ определенно счастливы, 48% ‒ скорее счастливы.

В начале 2025 года среди читателей siapress.ru также проходил подобный опрос. Большинство (43%) респондентов отметили, что не ощущают ни счастья, ни несчастья и оценивают свое состояние как нейтральное. Счастливыми себя назвали 30% опрошенных, 19% выбрали вариант «Так себе себя ощущаю», а 7% признались, что чувствуют себя несчастными.

Также ранее стало известно, что в Югре показатель счастья долгое время остается высоким. Так, 84% жителей региона считают себя счастливыми: 20% ‒ абсолютно, 64% ‒ скорее счастливы.

Кроме того, на ощущение счастья влияет и отношение к месту проживания: среди россиян, которым нравится их город, счастливыми себя считают 77%.