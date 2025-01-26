В опросе среди читателей siapress.ru менее 10% опрошенных заявили, что несчастливы

79% россиян заявили, что чувствуют себя счастливыми. Информация об этом следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился в конце 2024 года.

СИА-ПРЕСС тоже провел опрос среди своих читателей чтобы узнать, счастливы ли они.

В настоящий момент проголосовали 126 человек. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство участников (43%) отметили, что не ощущают ни счастья, ни несчастья – их состояние нейтральное. Счастливыми себя чувствуют 30% опрошенных, а 19% выбрали вариант «Так себе себя ощущаю». Еще 7% признались, что несчастливы.

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