Большинство жителей Югры считают себя счастливыми − особенно те, у кого семья и стабильный доход

В Югре умеют радоваться жизни – таковы итоги опроса, который провел сервис SuperJob. Выяснилось, что 84% жителей региона считают себя счастливыми. Из них 20% абсолютно уверены, что счастливы, а еще 64% − «скорее счастливы».

«Несчастными себя чувствуют 16%, при этом лишь 6% дали абсолютно отрицательный ответ, а еще 10% склоняются к отрицанию», − добавили в результатах опроса.

Кто счастливее всех?

Женщины чаще говорят о счастье: 25% уверенно называют себя счастливыми, среди мужчин таких − 16%.

Возраст работает на счастье: в группе 35-45 лет 33% опрошенных абсолютно счастливы.

Доход тоже влияет: среди зарабатывающих больше 100 тысяч рублей в месяц 23% чувствуют себя счастливыми. Среди тех, у кого доход ниже − только 17%.

Семейные люди ощущают себя значительно счастливее: 24% в браке − полностью счастливы, среди неженатых и незамужних таких − 15%. У родителей радости тоже больше: 26% против 14% у тех, кто пока без детей.

Также самыми счастливыми оказались не те, кто каждый день ездит на работу, а те, кто трудится удаленно. Более того, даже среди безработных больше тех, кто чувствует себя счастливыми. Хотя и несчастных среди них − тоже немало.

Любопытная деталь: люди со средним профессиональным образованием чаще говорят о счастье, чем обладатели «вышки».