​Авиакомпания «Победа» разрешила перевозить домашних животных на соседнем кресле

Авиакомпания «Победа» ввела новую услугу, позволяющую пассажирам размещать домашних животных в салоне самолета на отдельном пассажирском кресле. Об этом говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале, пишут «Ведомости».

Сервис «Питомец на кресле» доступен только при покупке авиабилета. Стоимость услуги начинается от 4 999 рублей. Животное должно находиться в специальной переноске, при этом суммарный вес питомца и контейнера не может превышать 15 килограммов.

Переноску разрешено устанавливать на кресле у иллюминатора, при этом сопровождающий владелец обязан занимать среднее место в ряду.

Ранее в июле авиакомпания объясняла ограничения по габаритам ручной клади требованиями безопасности и принципами доступности авиаперевозок. Тогда генеральный директор лоукостера Дмитрий Тыщук отмечал, что действующие параметры установлены с учетом безопасности полетов и сохранения низких тарифов для пассажиров.