Заместитель главы Сургута Артем Кириленко − о ярмарке «Товары земли Югорской» и поддержке предпринимателей

Муниципальная поддержка предпринимателей в Сургуте в 2025 году превысила 3 миллиарда рублей. Какие направления в приоритете, кто из местных производителей уже добился успеха и как город помогает в продвижении брендов за пределами Югры? Об этом поговорим в эфире с заместителем главы Сургута Артёмом Кириленко.