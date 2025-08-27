Интервью с врачом-неврологом о новом способе лечения болезни Альцгеймер

Зарубежные ученые выяснили, что уровень лития в мозге может быть связан с болезнью Альцгеймера, а литиевые добавки ‒ восстанавливают память. Пока что это проверено только на мышах, но после получения положительных результатов может быть протестировано и на людях.

Почему литий оказался таким важным для памяти и когнитивных функций? Реально ли замедлить болезнь с помощью добавок? А главное ‒ насколько близко мы подошли к созданию эффективного лечения? Обсудим это в эфире siapress.ru с врачом-неврологом БУ «Сургутской окружной клинической больницы» Фатимой Абдулаевой.