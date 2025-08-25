16+
​Исследования показали: литий может восстановить память при деменции

Ученые нашли новый ключ к лечению болезни Альцгеймера

​Исследования показали: литий может восстановить память при деменции
Фото: freepik.com

Зарубежные ученые выяснили, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера уровень лития заметно ниже нормы, и, если восполнить этот элемент, можно замедлить потерю памяти и даже улучшить работу мозга. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

Анализ образцов мозга почти 300 человек показал: у больных Альцгеймером лития в префронтальной коре оказалось на 36% меньше, чем у здоровых людей. При легких нарушениях памяти его уровень снижался примерно на четверть. При этом внутри амилоидных бляшек ‒ белковых скоплений, которые разрушают мозг, ‒ лития было в три раза больше, чем в других зонах.

Ученые также провели эксперимент на мышах с симптомами Альцгеймера. Сокращение лития в рационе на 92% ухудшило память и увеличило количество бляшек в мозге почти в 2,5 раза. Кроме того, усилились воспалительные процессы и снизилась способность иммунных клеток расщеплять бляшки.

Кроме того, прием оротата лития в течение девяти месяцев уменьшил количество белковых скоплений и восстановил память животных до нормального уровня.

Исследователи считают, что аналогичный эффект возможен и у людей, однако для подтверждения необходимы дальнейшие клинические испытания.


Сегодня в 15:42
