​Фатима Абдулаева: «Деменция сегодня занимает первое место по смертности во всем мире»

Невролог-паркинсолог Сургута – о новых исследованиях болезни Альцгеймера, роли лития и профилактике деменции

Зарубежные ученые выяснили, что уровень лития в мозге может быть связан с болезнью Альцгеймера, а литиевые добавки восстанавливают память. Пока что это проверено только на мышах, но после получения положительных результатов может быть протестировано и на людях.

Почему литий оказался таким важным для памяти и когнитивных функций? Реально ли замедлить болезнь с помощью добавок? А главное – насколько близко мы подошли к созданию эффективного лечения? Об этом в эфире siapress.ru рассказала врач невролог-паркинсолог Сургутской окружной клинической больницы Фатима Абдулаева.

‒ Насколько значимым вы считаете открытие американских исследователей?

‒ Я ознакомилась с этим исследованием. Действительно, у пациентов с болезнью Альцгеймера выяснилось, что в зонах атрофии, в микроглии, лития меньше, чем у здоровых людей. Но пока проведено только одно исследование, и я не думаю, что это прорыв. Тем не менее ученые ищут новые мишени для терапии болезни Альцгеймера.

Что касается восполнения уровня лития при помощи добавок, сразу скажу: не советую увлекаться ими. БАДы не являются лекарственными средствами, на них не проводятся клинические испытания. Если здоровый человек начнет принимать препараты лития, возможен избыток металла в организме – это хуже, чем его недостаток.

Сейчас нет четкого понимания нормы или патологии уровня лития. В природе дефицит лития, скорее всего, не существует. Поэтому пока это единичное исследование. Возможно, будут новые работы. Если результаты окажутся отрицательными, то, скорее всего, о нем просто забудут. Но пока наблюдаем, это интересно.

‒ Почему именно литий оказался таким важным элементом?

‒ Есть множество других металлов, которые тоже играют важную роль. Не могу сказать, почему именно литий оказался в центре внимания. Дефицит других металлов также может быть причиной деменции. Важными являются и железо, и медь, и другие элементы.

‒ Какие формы лития применяются в медицине сегодня и чем они отличаются от оротата лития, который применялся в исследовании? Безопасен ли он?

‒ В медицине применяется лития карбонат. Его используют в психиатрии при тяжелых депрессиях, это не касается неврологов. Лития оротат действительно существует, сейчас выпускаются различные БАДы. Но перед их применением советую обязательно консультироваться с врачом.

‒ В Сургуте и в Югре встречаются пациенты с болезнью Альцгеймера?

‒ Конечно. Эта проблема характерна не только для нашего региона, но и для всей страны. Главная сложность – диагностика. Многие воспринимают проявления болезни как естественную старость. Пациенты приходят уже на поздних стадиях, когда повлиять на течение болезни невозможно, остается лишь уход за таким человеком.

Болезнь Альцгеймера – самая распространенная форма деменции, она занимает первое место по смертности во всем мире, опережая инсульты, онкологию и другие заболевания.

‒ Насколько велика проблема деменции у пожилых пациентов?

‒ Деменция – это болезнь пожилых. С возрастом риск заболеть значительно выше. Но встречается и ранняя болезнь Альцгеймера – до 60 лет. В моей практике были пациенты, заболевшие в 40–50 лет. В литературе описан случай болезни у 26-летнего пациента, но это редкость.

‒ Как помогают пациентам и их семьям в нашем регионе и по России в целом?

‒ Никакой поддержки в целом нет. Хосписов или специализированных заведений для ухода за такими пациентами тоже, к сожалению, не существует. Забота ложится на плечи родственников.

‒ Что можно сделать для профилактики когнитивных нарушений?

‒ Мы советуем пациентам сохранять физическую и умственную активность, осваивать что-то новое. Решать кроссворды и читать книги полезно, но больший эффект дает освоение новых навыков. Например, изучение языков, танцы, новые виды деятельности – всё это формирует новые нейронные связи. Также помогает музыкотерапия.

‒ Какие еще особенности болезни Альцгеймера вы могли бы назвать?

‒ Это самый распространенный вид деменции. Болезнь развивается медленно и незаметно. За 10–15 лет до выраженных симптомов появляются трудности с запоминанием новой информации, нарушается речь, повседневные навыки. Родные и сами пациенты часто списывают это на возраст или сопутствующие болезни. К врачу обращаются поздно, когда можно только сдерживать симптомы на текущем уровне.

‒ Возможно ли выявить болезнь на ранних стадиях?

‒ Да. Нужно быть внимательными к себе и своим близким. Если человек перестает усваивать новую информацию – например, забывает события вчерашнего дня, разговоры накануне, – это тревожный сигнал и повод обратиться к врачу.

‒ Какую роль играют немедикаментозные методы ‒ когнитивные тренировки, активности, питание?

‒ Большую. Есть модифицируемые факторы риска, на которые мы можем влиять, и немодифицируемые – возраст и наследственность. На второе повлиять нельзя. Но контролировать уровень сахара, холестерина, давление, физическую активность и питание – в наших силах. Это помогает отсрочить развитие когнитивных нарушений.

‒ И напоследок, как вот вы думаете, есть шанс, что болезнь в будущем станет контролируемой, как диабет или гипертония?

‒ Мы очень надеемся. Исследований много, ученые не останавливаются. Но пока ни один человек в мире не излечился от болезни Альцгеймера. Будем верить, что это изменится.

‒ Спасибо большое, что пришли к нам на эфир, ответили на наши вопросы. До свидания.

