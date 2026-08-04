Застройка Ядра центра Сургута требует не только квадратных метров, но и смыслов

Есть стойкое ощущение, что КРТ в Сургуте просто оптимизировали под хотелки будущего застройщика, скинув все ценные для города обязательства.

Сейчас предполагаемый застройщик просто-напросто снова выиграет конкурс, но уже без всяких там «Петрушек» с ГКЦ, а муниципалитет их потом построит, да лет через 30.

Вообще, понятно, что это лакомый кусок для любого застройщика ‒ эта земля в самом центре. Но в том виде, что сейчас оно предлагается, может, вообще не стоит городить огород?

Я подчеркну, что и к изначальному проекту в один конкурсный лот были вопросы: ядро центра города ‒ это все же не нагромождение «элитного» жилья, а территория, создающая смыслы для города, демонстрирующая некие достижения (архитектурные и смысловые).

Это и точки притяжения для горожан: культурная жизнь, туристический кластер, деловая активность, торговля и так далее.

Так вот, этого всего не было даже в изначальном проекте, за исключением то ли ГКЦ, то ли «Петрушки»… А теперь все окончательно свалилось к жилью.

Причем есть большие сомнения относительно архитектурного наполнения всего этого: дело же не в технологии (монолит или панель), а в том, как именно это будет реализовано.

Есть большие сомнения, что у предыдущего победителя конкурса есть достаточно компетенций для создания чего-то действительно стоящего: даже флагманские проекты компании, реализованные ранее, на доминанты не тянут.

И в конкурсе это никак не учтено: где требования представить архитектурную концепцию общественности и согласовать ее с властями?

Вот в благополучные для Сургута 90-е (парадокс, но ведь так и было, с точки зрения возможностей муниципалитета) не стали трогать это «ядро», чтобы позднее построить там что-то действительно стоящее. Не стали его трогать и в «жирные» уже для страны нулевые с той же аргументацией.

И что в итоге? Сейчас просто возьмем и наляпаем там многоэтажек? Да, их расхватают, конечно, в такой локации. Но в чем стратегия?

Если мы не можем предложить что-то несущее смысловую, стратегическую ценность для Сургута, может, и дальше не трогать этот лакомый кусок земли?