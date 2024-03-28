Откуда в Бардаковке появилась буква Ы?!

Ломающее язык название БардЫковка является следствием лени, некомпетентности и упрямства чиновников, не погружаюшихся в историю и не слушающих краеведов и историков, да и в принципе совершенно равнодушных к родной (родной?) земле.

К тому же — в силу, опять же, своей бескультурности — они в истинном названии БардАковка, естественно, слышат слово Бардак. А поскольку речка БардАковка есть живой (или уже не совсем?) приговор местной власти на протяжении последних 60 лет и состояние ее иначе как бардаком не назвать, то чиновники, дабы не создавать неприятных аллюзий, переименовали вековое географическое название, ухватившись в подвернувшуюся профанскую версию с написанием через «Ы» и заменив одну букву, как бы проблему бардака с Бардаковкой увели на второй план.

А между тем планомерное убийство Бардаковки — это не только градостроительное, но и, подозреваю, уголовное преступление тех, кто годами и десятилетиями уникальную сургутскую пойму превращал в шиномонтажки, автомойки, рынки и прочий смрад.