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«У семи нянек дитя без глазу»

Что тормозило развитие торговли в Сургуте в 60-х годах

«У семи нянек дитя без глазу»
Сургут. Улица Народная. На переднем плане – Леспромхозовский магазин «Смешанные товары». 1960-е гг. Фото А. Мясникова

ХХ век. Вторая половина шестидесятых. В Сургуте уже появились десятки промышленных и строительных предприятий, идет сооружение большого речного порта. Население составляет восемнадцать с половиной тысяч жителей.

Бурное развитие Сургута требует и соответствующей перестройки торговли. На первых порах эта задача легла на плечи рыболовецкой потребительской кооперации. Вскоре в торговое обслуживание сургутян включились еще пять организаций: ОРСы нефтепромыслового управления «Сургутнефть», нефтеразведочной экспедиции, треста «Сургутгазстрой», речного порта и леспромхоза.

Казалось бы, неплохо, однако ожидаемых результатов это не принесло. И как констатировал по этому поводу в 1967 году председатель исполкома Сургутского городского совета депутатов и трудящихся Петр Александрович Мунарев, много системность сразу же стала тормозом на пути нормального обслуживания населения: «На завоз товаров жаловаться не приходится. Если раньше они прибывали к нам только в навигацию, то теперь поступают круглый год. Летом – водным путем, зимой – самолетами. Но чрезвычайно медленными темпами расширяется материально-техническая база торговли и общественного питания. Строить магазины и столовые по идее должны целых шесть торговых организаций, но по-настоящему не заботиться об этом ни одна. ОРС нефтеразведочной экспедиции, например, имеет в Сургуте семь магазинов, но в них всего лишь девять рабочих мест. ОРС леспромхоза располагает и вовсе единственным магазином. Одной из наиболее крупных организаций остается Райрыболовпотребсоюз. Но главная его задача - обслуживать не городское, а сельское население, следовательно, много с него не спросишь. Вот и получается: у семи нянек дитя без глазу».

Есть в Сургуте несколько пекарен. Общая их производственная мощность довольно велика, но в магазинах создаются очереди за хлебом, да к тому же выбор хлебобулочных изделий не богат. Почему? Дело в том, что пекарни подчиняются разным ведомствам и одно надеется на другое. В итоге предприятия работают с недостаточной нагрузкой. «Если бы передать их одному хозяину», - предлагал председатель Сургутского исполкома, - то хлебопекарные печи наверняка эксплуатировались эффективнее, лучше учитывался спрос».

К тому же, в разных концах города размещены многочисленные торговые склады, но все они очень малой вместимости. Перед руководством стоит вопрос о создании крупного современного складского хозяйства. В генеральном плане строительства речного порта предусматривалось для него место, но проектная документация не заказана. И опять одно ведомство кивало на другое.

В новом магазине ОРСа № 6 за Саймой. Сургут, 1966 г. Фото А. Мясникова

Важно отметить, что в те годы в нашем городе нагрузка на одного продавца в три раза превышала разумную, вдвое больше нормы посетителей на одно место в столовых. Действующие магазины и точки общественного питания в большинстве своем размещались в старых деревянных домах, практически не оборудованных. В таких условиях перейти на прогрессивные формы обслуживания населения крайне трудно.

И так, начало стремительного роста населения за счет приезжающих специалистов крайне обостряло социальные проблемы, включая торговлю.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 96, комментариев: 0
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