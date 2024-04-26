В Югре обсудили вопросы инклюзивности в культуре и городской среде

В Югре прошёл совет по делам инвалидов, приуроченный к Международному дню солидарности молодёжи и Международному дню борьбы за права инвалидов, который приходится на 5 мая. Заседание провела губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Глава региона отметила, что в Югре в 2023 году проведено более четырёх тысяч инклюзивных мероприятий, в которых приняли участие 33 тысячи граждан. За последние пять лет число участников инклюзивных мероприятий выросло в 23 раза. В рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культурная среда» в округе внедряются инновационные методы по привлечению внимания к книгам, повышению квалификации специалистов, работающих с особенными пользователями библиотек.

«С 2019 года в Югре проходит инклюзивный фестиваль чтения. Число его участников за эти годы увеличилось со 140 человек до 3,2 тысячи. В центральной городской библиотеке Нижневартовска успешно работает школа социальной адаптации инвалидов, где обучают основам фотографии, работе с фото- и видеоархивом, создают краеведческие книги с размещением их в первой онлайн-библиотеке для инвалидов», — отметила губернатор и поручила департаменту культуры Югры размещать лучшие инклюзивные практики на платформе «СМАРТЕКА», чтобы ими могли воспользоваться в других регионах.

В свою очередь, директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова сообщила, что услугами библиотек на постоянной основе пользуются более 5,5 тысячи читателей с инвалидностью.

Председатель региональной организации Всероссийского общества слепых Пётр Носов предложил создать в библиотеках многофункциональные центры для обучения чтению по системе Брайля и современным информационным технологиям. «В программе предстоящего IT-форума можно было бы организовать площадку для инвалидов по зрению», — добавил он.

Поддержав данную инициативу, Наталья Комарова поручила окружным департаментам культуры, социального развития, труда и занятости населения, образования и науки разработать курсы обучения информационным технологиям для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для работников библиотек и представителей общественных организаций.

Говоря о развитии инклюзивных пространств для досуга и отдыха, губернатор подчеркнула, что в автономном округе действует Югорский стандарт комплексного развития территорий. За последние три года в Югре создано более 100 различных инклюзивных территорий.

И.о. директора департамента пространственного развития и архитектуры Югры Андрей Тесля отметил, что в Югорском стандарте определена система требований по организации доступной среды для маломобильных групп населения. Такие требования охватывают все виды средовых пространств — от улично-дорожной сети и общественных пространств до внутренней организации жилых помещений квартир.

Председатель правления регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Инна Менг предложила установить особый контроль за реализацией мероприятий по развитию инклюзивных пространств. Губернатор согласилась с этим предложением и добавила, что общественные организации инвалидов должны участвовать в оценке проектно-сметной документации, выдаче разрешений на строительство и вводе объектов в эксплуатацию.