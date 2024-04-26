На автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» пройдет проверка водителей

27 апреля в ХМАО на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры.

«Сотрудники Отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции округа проверят соответствие перевозки маленьких пассажиров установленным требованиям безопасности и напомнят водителям о важности использования пассивных средств защиты при передвижениях на автотранспорте, акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий в результате автоаварий при пренебрежении элементарными правилами личной безопасности и безопасностью юных пассажиров», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГАИ напомнили, что, согласно ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, нарушение правил перевозки детей грозит штрафом в размере трех тысяч рублей.