В Сургуте за год выросло число жалоб на некачественную уборку снега

Жители Сургута стали чаще жаловаться на некачественную уборку снега и очистку крыш домов ото льда управляющими компаниями. Если прошлой зимой в администрации города оформили 250 предостережений, то этой - 384. Антирейтинг возглавляют небольшие управляющие компании, сообщили «Сургутской трибуне» в мэрии.

«Нарушения есть у всех. Однако те, у кого их больше, как правило, оперативнее на них реагируют и устраняют недочеты. Антирейтинг возглавляют небольшие управляющие компании, которые в отличие от крупных УК не так быстро реагируют на замечания. Тут лидером можно назвать управляющую компанию “Стандарт-Плюс”», - рассказали изданию в контрольном управлении администрации Сургута.

Также регулярно фиксируются недочеты работы УК в микрорайоне Энергетиков, где на крышах старых домов появляются ледяные сосульки. Часто в жалобах фигурируют квартал А и 33-й микрорайон.