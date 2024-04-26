За два года оборот торговли между Югрой и Китаем превысил $18 миллиардов

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в 42-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел России, которое прошло под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова. Основной темой заседания стало развитие межрегионального сотрудничества с Китаем, а также укрепление товарооборота, политического диалога и культурно-гуманитарных связей.

Сергей Лавров отметил, что отношения между Россией и Китаем в 2024 году достигли своего 75-летия и переживают лучший период в истории. «Сегодня на повестке дня — тема развития межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. Рассматриваем эту сферу как неотъемлемую часть всего комплекса российско-китайских отношений, отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — подчеркнул он.

Губернатор Югры Наталья Комарова поделилась опытом региона в развитии сотрудничества с КНР. За последние два года товарооборот между Югрой и Китаем составил 18,2 миллиарда долларов США, большая часть из которых — экспорт нефтепродуктов, древесины и запчастей для двигателей. Также Наталья Комарова сообщила о других проектах, усиливающих межрегиональное сотрудничество. Так, в январе 2024 года на торгово-экономической ярмарке в Чунцине было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» и ассоциациями лесопромышленности и агропромышленности города Чунцин.

В сфере гуманитарных проектов Югра также активно сотрудничает с Поднебесной. Ключевыми мероприятиями, способствующими укреплению культурных и экономических связей, являются международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» и международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. Наталья Комарова пригласила партнёров региона, включая Китай, принять участие в 15-м IT-Форуме, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня.

Губернатор также рассказала о создании Международного клуба друзей Югры, возникшего по итогам Всемирного фестиваля молодёжи, прошедшего в марте 2024 года. В рамках этого проекта в Telegram создан чат, в котором все желающие получают информацию о международных событиях в Югре.

На заседании Наталья Комарова также анонсировала выход электронной версии «Академической истории Югры», которая будет доступна на английском и китайском языках. Научный труд губернатор передала в Центральную научную библиотеку Министерства иностранных дел России.

По итогам заседания будут сформированы практические рекомендации по дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и Китаем в различных сферах.