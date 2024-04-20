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​Форум по современным трендам развития местного самоуправления прошел в Сургуте

Сургутские общественники обсудили тренды развития местного самоуправления

​Форум по современным трендам развития местного самоуправления прошел в Сургуте
Фото: admsurgut.ru

В какую сторону развиваются общественные организации, обсудили участники регионального муниципального форума «Современные тренды развития местного самоуправления: интеграция в единую систему публичной власти», который прошел в Сургуте.

«Цель форума — повышение эффективности местного самоуправления и объединение муниципального сообщества на основе единых ценностей служения обществу и государству», — отмечают организаторы.

Интерес к мероприятию продемонстрировали первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов и экс-глава города, ныне депутат Госдумы Вадим Шувалов.

«Мы собрались для того, чтобы обсудить серьезную насущную тему. Как вы знаете, ранее были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации, приводится в соответствие законодательство о местном самоуправлении. Важно обсудить, как мы с вами будем это реализовывать в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Отмечу, наши основные инструменты, помимо законодательства, административных регламентов – наша душа и человеческое отношение», – обратился к участникам форума Алексей Шипилов.

Г лавы муниципальных образований, депутаты городских и районных дум, муниципальные служащие, руководители ТОС, приглашенные эксперты, чиновники администрации Сургута обсудили такие темы, как «Переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в регионе. Результаты преобразования муниципального района в муниципальный округ», «Развитие института территориального общественного самоуправления».

К разговору на последнюю тему в качестве эксперта была привлечена директор МКУ «Наш город» Наталья Стебекова, которая рассказала об опыте Сургута. «Зарождение территориального общественного самоуправления началось в 1997 году. В Сургуте насчитывается более 20 ТОС. Нам есть чем поделиться, — отметила она. — Работа проводится очень активно. Поддержка администрации осуществляется через наше учреждение, как консультационная, так и имущественная, финансовая. ТОСы могут получить субсидии на реализацию своих проектов, а также на развитие деятельности. Дополнительно ТОСы Сургута вносят инициативы жителей по развитию своих территорий, например, по строительству детской/спортивной площадки или проведению мероприятий для граждан в границах своих территорий. И в рамках практики инициативного бюджетирования во дворах реализуются проекты сургутян».


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20 апреля в 14:09, просмотров: 881, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
21 апреля в 03:16
Вообще-то органы территориального местного самоуправления в Сургуте зародились в период работы Сургутского городского Совета народных депутатов XXI созыва. На сессии городского Совета в 1990 году был утверждён Устав органов местного территориального самоуправления города Сургута.
Несколько народных депутатов XXI созыва являлись Председателями Советов самоуправления микрорайонов города.
За образец был взят Устав Советов самоуправления городских районов в городе Москве.
Данные Советы самоуправления рассматривались в уставе независимыми от городской администрации органами и по факту являлись оппонентами к исполнительной власти города.
К примеру предполагалось, что никакое решение исполнительной власти в микрорайонах города не должно приниматься без согласования с Советом местного самоуправления микрорайонов.
К примеру, в том же мкр А решение ГА «посадить на место деревьев» быстровозводимый спортзал получило бы тогда вето от Совета самоуправления мкр А.
«Но сегодня не то, что было вчера». «И лучше водки, хуже нет».
Глас жителей города оказаться «вопиющим в пустыне».
Я не понимаю самой идеи МКУ «Наш город», как орган территориального общественного самоуправления.
По сути это же отдел городской администрации, имитирующий территориальное местное самоуправление, как низовой уровень местного самоуправления.
Из выступления эксперта и Директора МКУ «Наш город» следует, что задача 20 ТОС города в поддержке ГА. Понятно, что кто платит деньги, то и заказывает музыку, создавая фасад местного низового самоуправления.
Вот тут на днях Андрей Арменчу отчитался об активности граждан в голосовании по выбору объектов благоустройства. Андрей Арменчу - начальник Техотдела УКС ГА и не работает в МКУ «Наш город» даже по совместительству.
А задача территориальных Советов самоуправления и есть в повышении активности граждан в решении вопросов местного значения.
Благоустройство города - это вопрос местного значения.
Так гласит Европейская Хартия о местном самоуправлении, которую Россия «сдуру» в 90-х ратифицировала и построила в РФ европейскую модель местного самоуправления с разделением властей на представительную и исполнительную ветви.
Правда от этой европейской модели остались «рожки и ножки».
Ибо исполнительная власть ныне подмяла представительную власть и даже ячейки территориального местного самоуправления (ТОС) подчинила себе, финансируя их лидеров.
Что решают сегодня ТОС? Занимаются чем угодно: поют под баян и пляшут, вернее под дудку ГА, но никак не вопросами местного значения в интересах жителей города.
В таких случаях говорят: «Или крестик сними, или трусы надень».
А если серьезно, то аббревиатуру ТОС они не оправдывают.
Прежде всего потому, что функционируют они под эгидой МКУ. Давайте же освободим Андрея Арменчу от занятий активностью граждан и поручим заниматься активностью граждан МКУ «Наш город» сменив вывеску нам МКУ «Активный гражданин».
А ГА может смело финансировать МКУ с целью повышения активности граждан в реализации своих городских проектов.
А ТОСы пусть станут органами действительного народного волеизъявления, а не рупором ГА.
Станут независимыми и имеющими статус для своей независимости.
А статус им должен дать «старший брат»- Дума города Сургута.
Alkonowa1ow
21 апреля в 11:27
Впрочем, советский парламентаризм в эпоху перестройки старался развивать демократию снизу доверху. И все это им «обошлось боком». Советских парламентариев новой волны недемократично, «пинком под зад», разогнали, потому что от них «много было шума и мало работы». Исполнительная власть взяла демократию под свой контроль и постоянно урезала полномочия представительных органов. К примеру в Сургуте, вместо 200 народных депутатов избиралось в Думу 15 думских представителей от 250 тысячного Сургута 1994 года.
Сегодня в год 30 - летия органы представительной власти, города представляют 25 депутатов на 430-тысячный город.
Аналогичная картина и в Думе Югры и в Думе Тюменской области. «Междусобойчике думские» какие-то получаются, в прямом и в переносном смысле.
Так свой 30- летний юбилей Депутаты Югры отметили торжественным заседанием с приглашением своих коллег из Думы Тюменской области, где Председатель Тюменской Думы подарил югорчанам какой-то исторический документ в копии и большую картину на хантыйские темы. В заключении состоялся праздничный фуршет. Состоялся и обратный дружеский визит думцев Югры на торжественные мероприятия в Тюменскую областную Думу, от которого по слухам, они остались недовольны, ибо с пирожков и морса в Тюменской Думе депутаты Югры вернулись в Ханты-Мансийск почти «голодными».
Тема думских столовых и буфетов в представительной власти новейшей России это «наша новая реальность».
Будучи как-то временно на ПМЖ (извините за каламбур) в Тюмени с 1992-1997 г.г. имел «счастье» быть обладателем пропуска в столовую Тюменского областного совета, а с 1994 года-Тюменской областной Думы. Имел некоторое время и пропуск в столовую «желтый дома» Губернатора Тюменской области.
Ценник и качество приготовления блюд у депутатов и чиновников Губернатора по сравнению «тюменским забегаловками» были как говорят две большие разницы.
Периодически и сегодня мелькают в СМИ ценники блюд в Государственной Думе, от которых обывателя берет буквально оторопь.
Видимо поэтому нынешние депутаты - представительных органов власти новой России, так далеки от народа, от его «хлеба насущного», что своими новыми законодательными инициативами кидаются то на голодных собак, то на голодных пенсионеров, подсовывая им просроченную в магазинах молочку.
Грядущий переход на одноуровневую систему представительных органов власти по сути ещё больше сужает горизонты демократии. Понятно, что «просиживание штанов» депутатами второго уровня не оправдало надежд ни населения, ни государство. Возможно в этом есть рациональное начало. В Сургуте 25 депутатов представляют 430 жителей, а в Сургутском районе в каждом поселении есть свои органик исполнительной и законодательной власти + есть районная Дума. А тем временем в Белом Яру меняются главы поселения, как перчатки. Покинул свой пост глава Новофедоровки, Тундрино. Да и Луценко из Лянтора готовится тоже на выход. Какое там местное самоуправление в Сургутском районе? Когда все поселения находятся на дотациях районного бюджета и главы поселений получают зарплату от Андрея Трубецкого. Финансовая зависимость рубит под корень независимость местного самоуправления районных поселений. Не понравился глава поселения Андрею Трубецкому: «Пошёл вон!». Как-то некогда одного из Глав Сургутского района 90-х годов в СМИ так нарекли, «князь Сургутского уезда». Те времена прошли и сегодня все толерантно и вальяжно, но суть остаётся прежняя. Лояльность Главе Сургутского района прежде всего. Как и везде сегодня: лояльность органов представительной власти перед исполнительной прежде всего- вот основной принцип современного местного самоуправления.
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