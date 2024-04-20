Сургутские общественники обсудили тренды развития местного самоуправления

В какую сторону развиваются общественные организации, обсудили участники регионального муниципального форума «Современные тренды развития местного самоуправления: интеграция в единую систему публичной власти», который прошел в Сургуте.
«Цель форума — повышение эффективности местного самоуправления и объединение муниципального сообщества на основе единых ценностей служения обществу и государству», — отмечают организаторы.
Интерес к мероприятию продемонстрировали первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов и экс-глава города, ныне депутат Госдумы Вадим Шувалов.
«Мы собрались для того, чтобы обсудить серьезную насущную тему. Как вы знаете, ранее были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации, приводится в соответствие законодательство о местном самоуправлении. Важно обсудить, как мы с вами будем это реализовывать в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Отмечу, наши основные инструменты, помимо законодательства, административных регламентов – наша душа и человеческое отношение», – обратился к участникам форума Алексей Шипилов.
Г лавы муниципальных образований, депутаты городских и районных дум, муниципальные служащие, руководители ТОС, приглашенные эксперты, чиновники администрации Сургута обсудили такие темы, как «Переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в регионе. Результаты преобразования муниципального района в муниципальный округ», «Развитие института территориального общественного самоуправления».
К разговору на последнюю тему в качестве эксперта была привлечена директор МКУ «Наш город» Наталья Стебекова, которая рассказала об опыте Сургута. «Зарождение территориального общественного самоуправления началось в 1997 году. В Сургуте насчитывается более 20 ТОС. Нам есть чем поделиться, — отметила она. — Работа проводится очень активно. Поддержка администрации осуществляется через наше учреждение, как консультационная, так и имущественная, финансовая. ТОСы могут получить субсидии на реализацию своих проектов, а также на развитие деятельности. Дополнительно ТОСы Сургута вносят инициативы жителей по развитию своих территорий, например, по строительству детской/спортивной площадки или проведению мероприятий для граждан в границах своих территорий. И в рамках практики инициативного бюджетирования во дворах реализуются проекты сургутян».
Несколько народных депутатов XXI созыва являлись Председателями Советов самоуправления микрорайонов города.
За образец был взят Устав Советов самоуправления городских районов в городе Москве.
Данные Советы самоуправления рассматривались в уставе независимыми от городской администрации органами и по факту являлись оппонентами к исполнительной власти города.
К примеру предполагалось, что никакое решение исполнительной власти в микрорайонах города не должно приниматься без согласования с Советом местного самоуправления микрорайонов.
К примеру, в том же мкр А решение ГА «посадить на место деревьев» быстровозводимый спортзал получило бы тогда вето от Совета самоуправления мкр А.
«Но сегодня не то, что было вчера». «И лучше водки, хуже нет».
Глас жителей города оказаться «вопиющим в пустыне».
Я не понимаю самой идеи МКУ «Наш город», как орган территориального общественного самоуправления.
По сути это же отдел городской администрации, имитирующий территориальное местное самоуправление, как низовой уровень местного самоуправления.
Из выступления эксперта и Директора МКУ «Наш город» следует, что задача 20 ТОС города в поддержке ГА. Понятно, что кто платит деньги, то и заказывает музыку, создавая фасад местного низового самоуправления.
Вот тут на днях Андрей Арменчу отчитался об активности граждан в голосовании по выбору объектов благоустройства. Андрей Арменчу - начальник Техотдела УКС ГА и не работает в МКУ «Наш город» даже по совместительству.
А задача территориальных Советов самоуправления и есть в повышении активности граждан в решении вопросов местного значения.
Благоустройство города - это вопрос местного значения.
Так гласит Европейская Хартия о местном самоуправлении, которую Россия «сдуру» в 90-х ратифицировала и построила в РФ европейскую модель местного самоуправления с разделением властей на представительную и исполнительную ветви.
Правда от этой европейской модели остались «рожки и ножки».
Ибо исполнительная власть ныне подмяла представительную власть и даже ячейки территориального местного самоуправления (ТОС) подчинила себе, финансируя их лидеров.
Что решают сегодня ТОС? Занимаются чем угодно: поют под баян и пляшут, вернее под дудку ГА, но никак не вопросами местного значения в интересах жителей города.
В таких случаях говорят: «Или крестик сними, или трусы надень».
А если серьезно, то аббревиатуру ТОС они не оправдывают.
Прежде всего потому, что функционируют они под эгидой МКУ. Давайте же освободим Андрея Арменчу от занятий активностью граждан и поручим заниматься активностью граждан МКУ «Наш город» сменив вывеску нам МКУ «Активный гражданин».
А ГА может смело финансировать МКУ с целью повышения активности граждан в реализации своих городских проектов.
А ТОСы пусть станут органами действительного народного волеизъявления, а не рупором ГА.
Станут независимыми и имеющими статус для своей независимости.
А статус им должен дать «старший брат»- Дума города Сургута.