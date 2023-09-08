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​Нематериальные ценности

Губернатор Югры попросила придумать «нефинансовые» методы повышения рождаемости. Есть пара идей

​Нематериальные ценности
Фото pixabay.com

Прочитал новость о том, что Наталья Комарова выдала задание участникам регионального этапа «Лидеры России» – придумать, как нефинансовыми способами повысить рождаемость в Югре, которая имеет тенденцию к снижению уже несколько лет как. Вообще подключать к сбору идей на подобные темы относительно молодых и не забронзовевших в бюрократии людей – штука неплохая. И варианты решения проблемы получились местами любопытные (серьезно) – особенно, снижение пенсионного возраста для бабушек и дедушек, чтобы давать им больше возможностей помогать детям с внуками.

Не претендуя ни на какое «лидерство России», просто в качестве молодого родителя, у которого есть друзья и родственники – молодые родители, добавлю пару пунктов. Под номером «ноль» вскользь укажу то, о чем говорил ранее – людям, действительно задумывающимся о детях, желательно подкинуть стабильные и предсказуемые жизненные обстоятельства. Которые не будут разрушены родным государством по какой-нибудь неожиданной причине. Но это никак не зависит ни от участников «Лидеров России», ни от региональных чиновников, так что на эти обстоятельства мы глаза пока закроем.

Тем не менее, какую-то реальную поддержку государство может организовать. Доступный мне опыт показывает, что молодым родителям довольно часто нужна помощь в двух направлениях – адаптация к обновленной семейной обстановке и возможность выдохнуть.

Первое решается посредством психологической помощи. Понимаю, что среди пожилых мужчин, которые в основном составляют государственную власть в России, подобное утверждение сродни какой-то средневековой ереси. «Возьми бутылку водки и пойди посиди с друзьями – и это будет намного лучше всяких психологов, которых нам вообще западники навязали, чтобы деньги вытягивать», – что-то подобное будет и в комментариях к этому блогу, и примерно такую фразу вам скажет много кто в нашей стране.

А между тем, как мне кажется, России позарез нужна федеральная целевая программа по подготовке нормальных психологов в промышленных масштабах. Кто еще займется массовым ПТСР у сотен тысяч российских мужчин? Ну и по пути можно обучить и предоставить семьям с детьми психологов, чьи услуги бы оплачивало (частично) государство. Это важно, потому что есть и послеродовые депрессии, и порождаемые новой внутрисемейной реальностью конфликты, и, собственно, проблемы между детьми и родителями. Разруливать все это было бы лучше с помощью квалифицированных специалистов, оплачивать работу которых могут далеко не все.

К следующему пункту. Под словом «выдохнуть» я подразумеваю возможность для родителей хотя бы на какие-то часы в неделю сдавать свое чадо надежному человеку и заняться собой. Полежать в спокойствии и тишине на кровати, почитать, прогуляться, сходить в кино или кафе. Речь о простейших обывательских радостях, которых многие молодые родители лишаются на годы. А это, в свою очередь, приводит к физическому и моральному истощению, болезням, проблемам. В итоге относительные счастливчики добираются до семейного психолога, а кому повезло меньше – двигаются к разводам и прочим эксцессам. Если не верите – посмотрите на количество мам-одиночек в России, она ужасает.

И тут можно было бы ввести институт «государственных» нянь. Условно говоря, это люди, которые получают и подтверждают нужное образование и квалификацию, и далее их нанимают через те же «Госуслуги», где каждая еще и будет получать свой рейтинг на основании оценок клиентов. Часть оплаты берет на себя бюджет (в случае с многодетными и малоимущими семьями это может быть даже 100% оплаты), часть – родители. Большой плюс подобного подхода – создание массы новых рабочих мест в сфере услуг, а в этой области, как мы выяснили в последние пару десятилетий, россияне в принципе очень даже сильны. Но в нынешнем рынке услуги няни, как и психолога, далеко не все могут себе позволить, и тут у власти есть ресурсы и возможности подсобить.

В общем, чем больше помощи, не столько денежной, сколько организационной, у родителей будет с их маленьким новым человеком, тем больше шансов, что рождение первого перерастет во второго и далее.


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Сегодня в 17:02, просмотров: 301, комментариев: 0
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