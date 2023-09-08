В Югре завершается региональный этап очередного конкурса «Лидеры России»

Участники флагманского проекта «Лидеры России», реализуемого на президентской платформе «Россия – страна возможностей», впервые приняли участие в новом формате регионального этапа. В его рамках 46 претендентов из Югры были разделены на пять команд. Каждая из них работала над проектом, который призван помочь в решении важной социально-экономической проблемы – постепенное снижение рождаемости в Югре. Ее перед участниками поставила губернатор Наталья Комарова.

Задача была объявлена на фоне снижения рождаемости в регионе с 2018 года. Прирост населения, особенно в крупных городах, оказался низким. Молодежь в регионе откладывает вступление в брак и рождение детей, уделяя первоочередное внимание карьере и бытовым вопросам. Власти региона предложили участникам конкурса «Лидеры России» разработать комплекс нефинансовых мер для решения этой проблемы.

Эксперты уже оценили работы конкурсантов, и из более чем десятка проектов были отобраны лучшие. Некоторые из предложений включают:

– Предоставление преференций за развитие семейного бизнеса, что способствует преемственности поколений и укреплению семейных ценностей.

– Снижение пенсионного возраста для бабушек или дедушек, пропорционально количеству внуков или внучек, чтобы поощрять привлечение старшего поколения к воспитанию детей.

– Создание виртуального помощника по вопросам семейной жизни, который может предоставить семейные консультации и информацию.

– Продвижение просвещение молодых семей в сфере экстракорпорального оплодотворения и развитие ЭКО-туризма.

– Отсрочку от армии при рождении первенца, чтобы обеспечить молодым семьям больше времени для ухода за младенцем.

– Предоставление приоритета на летние отпуска для семей с детьми до 14 лет, чтобы содействовать семейным путешествиям и отдыху.

Свои проекты участники регионального этапа лично презентуют Наталье Комаровой и в дальнейшем смогут принимать участие в их реализации.