Эксперты рассказали, откуда взялись куличи, яйца и пасхальный заяц

Пасха входит в тройку самых важных праздников для россиян – после Нового года и Дня Победы. При этом многие привычные атрибуты праздника со временем утратили свой изначальный смысл. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как формировались пасхальные традиции и что на самом деле стоит за знакомыми символами.

Как Песах стал Пасхой

Истоки христианской Пасхи уходят в иудейский праздник Песах. В первые века нашей эры они были тесно связаны, но со временем их смысл и содержание разошлись.

При этом сам Песах имеет еще более древние корни. Изначально это был весенний праздник у кочевых племен, связанный с жертвоприношением ягненка и обновлением природы. Позже он объединился с земледельческими традициями и стал частью библейской истории.

«Согласно библейскому повествованию, израильтяне, пришедшие в Египет как гости из-за голода, со временем превратились в рабов. Опасаясь их возможного союза с врагами, египетский фараон жестоко угнетал израильтян, приказывая убивать всех новорожденных мальчиков, чтобы остановить размножение народа. Страдая от гнета, израильтяне взывали к Богу, который избрал пророка Моисея, чтобы тот потребовал от фараона прекратить мучить народ. После отказа Бог наслал на Египет десять казней, и последняя из них заставила фараона отпустить израильтян, что и стало их Исходом из рабства. В ту ночь Ангел Божий поражал египетских первенцев, но проходил мимо домов израильтян, чьи дверные косяки были помечены кровью жертвенного ягненка. В память об этом избавлении был установлен иудейский праздник Песах, вобравший в себя и более древние весенние традиции жертвоприношения ягненка и пресных лепешек», – рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Михаил Нечаев.

Для первых христиан этот праздник стал основой, на которую наложилось новое понимание жертвы и спасения.

«Для христиан этот праздник стал прообразом событий, связанных с Иисусом Христом, потому что в Ветхом Завете жертвенный агнец спасал от гибели первенцев, а в Новом Завете сам Христос выступил как Агнец Божий, чья кровь избавляет от вечной смерти. Апостол Павел прямо называет его «наша Пасха», сравнивая с жертвенным ягненком, чья кровь спасла народ от гибели. Поскольку распятие Христа произошло именно в те дни, когда иудеи готовились к Песаху, его крестная смерть была воспринята как новая искупительная жертва за грехи всего человечества, а воскресение – как победа над смертью. Так иудейский праздник спасения от физической смерти и рабства превратился в христианское торжество победы над духовной смертью и дарования вечной жизни», – уточнил Нечаев.

Таким образом, главная идея – избавление – сохранилась, но изменилась ее трактовка. Если в иудаизме речь идет о конкретном историческом событии – исходе из Египта, то в христианстве Пасха стала символом победы над смертью и надежды на вечную жизнь.

Со временем изменился и сам формат праздника. Изначально он делился на две части: Пасху Крестную – воспоминание страданий Христа, и Пасху Воскресную – радость его воскресения. Постепенно именно вторая часть стала центральной, превратившись в главный христианский праздник.

Почему дата Пасхи меняется

Дата Пасхи каждый год меняется, и это одна из главных особенностей праздника. В отличие от большинства календарных дат, она привязана не к конкретному числу, а к астрономическим явлениям – весеннему равноденствию и полнолунию.

По словам кандидата исторических наук, окончательно правила расчета даты утвердили еще в IV веке: «Разделение Песаха и Пасхи произошло на Первом Вселенском соборе в 325 году в столице Никейской империи, располагавшейся на территории современной Турции. Причиной стало желание церкви подчеркнуть независимость и уникальность христианства».

С тех пор Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за 21 марта, и обязательно после Песаха. В 2026 году Песах пришелся на период с 1 по 9 апреля.

Однако даже при одинаковом принципе расчета даты у разных христианских конфессий часто не совпадают.

«В 1582 году католическая церковь перешла на григорианский календарь, в то время как православная сохранила юлианский. Формально обе церкви следуют одному и тому же правилу, но используют разные астрономические таблицы. Из-за этого расчетные даты весеннего равноденствия и пасхального полнолуния у православных и католиков часто не совпадают, что и приводит к разнице в праздновании, что также иногда сдвигает дату», – объяснил эксперт.

Из-за этого католическая Пасха в 2026 году отмечалась 5 апреля, а православная – 12 апреля.

В целом праздник может выпадать на любой день в промежутке с начала апреля до начала мая. При этом он считается главным в христианской традиции – именно от его даты зависят и другие церковные события, например, Вербное воскресенье, Вознесение и Троица.

Пасха также завершает длительный пост и становится переходом от периода ограничений к праздничному столу и встречам с близкими.

Почему красят яйца

Сегодня пасхальные блюда для многих – это скорее привычка, чем осознанная традиция. Люди продолжают красить яйца и покупать куличи, но не всегда задумываются, откуда это пошло.

«Даже многие верующие не всегда могут объяснить символическое значение кулича или крашеных яиц, совершая эти действия скорее по привычке, чем осознанно. Первоначальный смысл во многом утрачен, но традиция сохранилась благодаря своей зрелищности и доступности: кулич теперь можно не печь, а купить, а есть пасхальные угощения может человек любой веры, не связывая это с посещением церкви или молитвой», – комментирует кандидат социологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Константин Антипьев.

Одной из самых известных пасхальных традиций остается окрашивание яиц.

«Самая известная легенда связывает обычай красить яйца с Марией Магдалиной. Согласно преданию, она пришла к римскому императору Тиберию с проповедью о Воскресении Христа и поднесла ему простое куриное яйцо. Император усомнился, сказав, что это так же невозможно, как и то, чтобы белое яйцо стало красным. В тот же миг яйцо в его руке покраснело», – продолжает Михаил Нечаев.

Изначально яйца красили только в красный цвет – он символизировал кровь Христа. Для этого использовали простые природные красители, например, луковую шелуху или сок свеклы.

Со временем традиция стала более разнообразной: появились другие цвета, орнаменты и символы. Например, дубовые листья означают силу, а сосновые ветки – здоровье.

Почему пекут куличи

Кулич – один из главных символов Пасхи, но изначально он выглядел совсем иначе и имел более простое значение, комментирует Нечаев:

«История кулича восходит к апостольским временам – примерно 30-100 годам нашей эры. После Вознесения Христа ученики, собираясь на трапезу, оставляли центральное место за столом свободным и клали перед ним хлеб, веря, что воскресший Учитель невидимо присутствует среди них. В церкви эта традиция сохранилась в виде артоса – большого освященного хлеба, который всю Светлую седмицу находится в храме, а привычный нам кулич стал его «домашним» вариантом».

Изначально куличи выпекались без форм – как круглый хлеб. Привычная высокая цилиндрическая форма появилась позже и пришла в Россию из Европы в XIX веке.

Что означает творожная пасха

Творожная пасха – традиционное блюдо, которое распространено в основном в России и Беларуси. Ее легко узнать по характерной форме.

«Ее готовят в форме усеченной пирамиды, что символизирует Голгофу и Гроб Господень. На гранях формы традиционно выдавливаются буквы «ХВ» (Христос Воскресе). Блюдо готовится из протертого творога, масла, сметаны и изюма, без выпечки, что подчеркивает его особую, «чистую» природу. Появление творожной пасхи на столе – это одновременно и напоминание о жертве Христа, и ликование о Его Воскресении, а также символ того, что вечная жизнь даруется всем верующим», – сообщил Нечаев.

При этом в других странах пасхальные традиции отличаются. Например, у католиков главным блюдом считается запеченный ягненок, а пасхальный хлеб может быть разным: в Италии – «Коломба», в Англии – пирог «Симнель», в Польше и Австрии – «Бабка».

Яйца в западной традиции тоже окрашивают, но часто используют шоколадные или марципановые. Одним из главных символов праздника там считается пасхальный кролик, который приносит детям сладости.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха