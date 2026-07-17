Массовую проверку водителей устроили в Сургуте

В Сургуте прошел большой рейд Госавтоинспекции. Для него в город приехали дополнительные экипажи из окружного управления и отдельного батальона ДПС. Массовое профилактическое мероприятие прошло 16 июля, передали в Госавтоинспекции Югры.

«В ходе мероприятия приоритет отдавался выявлению и пресечению наиболее опасных правонарушений, которые чаще всего приводят к тяжким последствиям: управление транспортным средством в состоянии опьянения; выявление водителей, не имеющих права управления (включая несовершеннолетних за рулем); пресечение фактов выезда на полосу встречного движения и превышения скоростного режима; контроль использования детских удерживающих устройств», – говорится в сообщении.

Всего во время масштабного рейда проверили более 370 автомобилей. По итогам проверки сотрудники Госавтоинспекции выявили 124 административных правонарушения.

Среди нарушителей оказались водители с признаками опьянения и отказавшиеся проходить медицинское освидетельствование, автомобилисты, повторно севшие за руль в нетрезвом состоянии, а также граждане, управлявшие транспортом без водительского удостоверения. Кроме того, участники рейда выявили автомобили с нарушениями требований к эксплуатации, в том числе с чрезмерной тонировкой, а также случаи перевозки детей без специальных удерживающих устройств.

Проведение рейда провели на фоне роста аварийности. Как сообщили в Госавтоинспекции, с начала года в Сургуте произошло 86 ДТП, в которых погибли 11 человек и 101 получил травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших выросло более чем в 3,5 раза – с трех до 11.

Отмечается, что подобные массовые профилактические мероприятия на дорогах Югры будут продолжены.