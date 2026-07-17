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​Дороги, скверы, площади и набережные: как изменится Сургут? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Разбираем ключевые темы пресс-конференции главы Сургута

​Дороги, скверы, площади и набережные: как изменится Сургут? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: администрация Сургута / vk.com

В этот раз пресс-конференция главы Сургута Максима Слепова прошла в символичном месте – Сквере Журналиста. Формат сам по себе задал тон разговору: говорили не только о цифрах, контрактах и сроках, но и о том, каким должен стать город.

Две основные темы встречи – дорожная кампания и общественные пространства. И в обоих случаях глава города несколько раз повторил одну мысль: Сургут должен не просто ремонтировать отдельные участки, а менять городскую среду комплексно.

Дорожная кампания

Одна из главных цифр пресс-конференции – почти 2,4 млрд рублей. Именно столько в 2026 году направили на дорожно-ремонтную кампанию в Сургуте. По словам Максима Слепова, это примерно на миллиард больше, чем годом ранее.

В этом году дорожники вышли на объекты раньше обычного – уже в апреле. Задача, которую власти поставили перед подрядчиками, – основную часть дорожных работ завершить до 1 сентября.

Отдельный акцент в дорожной кампании сделали на центре города. Среди ключевых объектов – улица Ленина, которую, по словам главы, давно обсуждали и теперь решили привести в порядок комплексно: с дорогой, тротуарами и велоинфраструктурой.

Также город постепенно переходит к более долговечным материалам – например, гранитным бордюрам на крупных объектах.

Проезд Мунарева и съезды во дворы

Еще одна проблемная точка – проезд Мунарева за магазином «Росич». Жители и депутаты несколько лет добивались ремонта этого участка. В этом году объект должны довести до конца.

Кстати, подрядчики при ремонте основных дорог берут на себя дополнительные обязательства – приводить в порядок съезды во дворы, если они тоже требуют ремонта.

По словам Слепова, это важно, потому что в городе есть немало спорных участков: где-то территория не размежевана, где-то граница проходит фактически посередине дороги, и не всегда понятно, кто должен заниматься ремонтом.

Контроль качества дорог ведет муниципальная лаборатория. Именно ее работа, по словам главы, объясняет появление на новых участках асфальта «трех круглых дырочек» – это места, где берут пробы покрытия.

Вместе с ремонтом улиц власти пытаются формировать велосипедный каркас. Велодорожки уже появляются на центральных магистралях, а в новых районах их хотят требовать от застройщиков сразу на этапе проектирования.

Общественные пространства

Вторая большая тема пресс-конференции – общественные пространства. С тем, что городу нужны такие места, Максим Слепов согласился.

По словам главы, запрос жителей хорошо показало голосование за объекты благоустройства. В этом году в нем приняли участие 44 тысячи сургутян. Среди поддержанных проектов – скверы в 32 и 37 микрорайонах, а также сквер Энергетиков, который стал победителем.

Еще один объект – сквер Дружбы народов. Изначально его не было в планах, но город решил заняться им в Год единства народов России.

Кроме того, уже в конце лета в парке «За Саймой» планируют завершить дорожно-тропиночную сеть. Там же устанавливают дополнительные камеры.

Сейчас к системе «Безопасный город» в Сургуте подключены около 854 камер. В этом году, несмотря на сложности с бюджетом, планируют установить еще 450. Они появятся на остановках, в парках и скверах, часть – с распознаванием лиц.

Другая важная тема – Центральная площадь и территория бывшего «Югра-Парка». Город хочет, чтобы это пространство работало круглый год, а не только во время массовых мероприятий.

По словам Слепова, часть территории включили в проект комплексного развития. Там могут появиться спортивные площадки, парковка и точка общепита как место притяжения.

Также обновления ждут парк на Набережном и «Спортивное ядро». Для городского парка культуры и отдыха власти заказали концепцию будущего пространства. Проект должны получить до конца месяца.

Отдельно на пресс-конференции говорили о «Спортивном ядре». Восточные и западные трибуны стадиона нужно ремонтировать, но конкретные сроки зависят от финансирования. А административно-бытовой корпус придется заново пересчитать перед новыми торгами: после расконсервации объекта подрядчик заявил, что скрытых работ оказалось больше, чем предполагалось изначально.

Набережные: Кривуля, Сайма и Бардыковка

Отдельный блок разговора касался воды – точнее, городских пространств у воды. Самая сложная история сейчас связана с набережной Кривули. Ее строительная готовность составляет около 83%, но открыть объект быстро не получится. Причина – зависимость от инженерной инфраструктуры НТЦ.

Сейчас на объект зашли новые подрядчики, часть работ продолжается. Но остаются нерешенные вопросы с сетями, освещением и подключением инфраструктуры.

Еще одно направление – возвращение Бардыковки в городскую среду. Вдоль протоки хотят создавать набережную, а русло – чистить от мусора, ивняка и зарослей.

Кроме того, один из социальных партнеров планирует благоустроить участок вдоль Саймы – между проездом Тихим и проспектом Комсомольским. Еще один застройщик уже согласовал документы по благоустройству территории вдоль Бардыковки. Оба проекта компании готовы реализовать за свой счет.

Заборы, арт-объекты и детали городской среды

Говорили и о более мелких, но заметных для жителей деталях. Например, о «трубных» заборах. Муниципальные ограждения такого типа в Сургуте хотят убрать до конца года. По словам Слепова, раньше они действительно помогали разделять потоки пешеходов и машин, но сегодня чаще создают визуальный шум.

Еще одна деталь – городские арт-объекты. В Сургуте уже появились композиции в народном стиле: самовар с чашками, балалайка, ложка, матрешка. По словам главы, скоро может появиться еще один «фольклорный элемент», но подробности пока не раскрывают.


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Сегодня в 18:25, просмотров: 96, комментариев: 0
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