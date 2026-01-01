Обзор ключевых изменений в российских законах с 1 января 2026 года

Каждый месяц в России вступают в силу разнообразные законы и нормы, а 1 января каждого года в этом плане — вообще рекордсмен. Традиционно с наступлением нового года рассказываем об изменениях нашей жизни.

Социальные выплаты и доходы

С 1 января 2026 года в России повышается минимальный размер оплаты труда: МРОТ вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля в месяц. Одновременно увеличится прожиточный минимум, что повлечет рост ряда социальных выплат.

С 1 января также запланирована индексация страховых пенсий по старости, инвалидности и по потере кормильца на 7,6%.

Отдельной мерой вводится ежегодная семейная выплата работающим родителям с двумя и более детьми: при соблюдении условий можно будет вернуть разницу между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и расчетом по ставке 6%. Выплата будет предоставляться каждому из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) при соблюдении установленных критериев, включая требования к среднедушевому доходу семьи и отсутствию задолженности по алиментам.

Также с 1 января снимаются ограничения на учет в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет для многодетных родителей, а матерям-героиням устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки и дополнительное материальное обеспечение (415% размера социальной пенсии).

Налоги и финансовые правила

С 1 января 2026 года вступают в силу комплексные поправки в налоговое законодательство. В частности, ставка НДС повышается до 22%, при сохранении льготной ставки 10% для социально значимых товаров. В материале также отмечены изменения условий применения упрощенной и патентной систем налогообложения.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрено поэтапное снижение порога годовой выручки для уплаты НДС: в 2026 году он сокращается до 20 млн рублей; для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, заявлен мораторий на штрафы за первичные нарушения.

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления для пользователей, зарегистрированных в ЕСИА, будут отображаться в личном кабинете на «Госуслугах», а в бумажном виде рассылаться не будут.

Отдельная приятная для небольшой части россиян новость — с 1 января изменяется порядок подачи деклараций о доходах для чиновников: ежегодная подача не требуется, декларации будут запрашиваться при наличии оснований.

Также расширяется необлагаемая НДФЛ сумма корпоративных выплат при рождении (усыновлении) ребенка или установлении опеки: лимит увеличивается с 50 тыс. до 1 млн рублей.

Недвижимость и ЖКХ

С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца; управляющие компании не смогут устанавливать иной срок оплаты.

С 1 июля 2026 года сделки с недвижимостью можно будет совершать с использованием биометрии: подача заявлений и документов на госрегистрацию прав допускается в электронном виде при подписании усиленной квалифицированной электронной подписью и обязательной идентификации через Единую биометрическую систему.

По информации, приведенной в материале, мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков ввода жилья в эксплуатацию в 2026 году не продлевается; отсрочка по ранее начисленным неустойкам, предоставлявшаяся до конца 2025 года, завершается 31 января 2026 года.

Также с 1 февраля 2026 года меняются правила оформления семейной ипотеки: вводится запрет оформлять две льготные ипотеки на одну семью, супруги должны выступать созаемщиками.

Транспорт

С 1 марта 2026 года начинает действовать закон о локализации автомобилей такси: для включения в реестр машины должны соответствовать одному из требований (по баллам локализации или по производству в рамках специнвестконтракта в установленный период). При этом закон не распространяется на автомобили, внесенные в региональные реестры до 1 марта 2026 года, а также предусматривает переходные исключения для отдельных территорий.

В 2026 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 января по 31 декабря 2023 года и был автоматически продлен; заменить их можно без экзаменов, но потребуется медицинское заключение.

Также с 1 января 2026 года будут проиндексированы ставки утилизационного сбора (в материале указано, что ежегодное увеличение на 10–20% было утверждено ранее).

Образование и здравоохранение

С 1 января 2026 года выпускники 9-х классов, не сдавшие ОГЭ, смогут в том же учебном году бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который установят региональные власти; после обучения можно будет вновь пройти аттестацию и получить два диплома.

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в медицинском образовании: все бюджетные места в ординатуре становятся целевыми, то есть выпускники будут обязаны отработать в государственных медицинских учреждениях три года. В противном случае, им придется вернуть в бюджет плату за их обучение.

С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года предусмотрен пилотный проект, позволяющий самозанятым добровольно уплачивать взносы в Социальный фонд России, чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности; присоединиться к программе можно до 30 сентября 2027 года включительно.

Воинская служба и меры поддержки участников СВО

С 2026 года призыв на военную службу будет осуществляться на основании указа Президента в течение всего календарного года (с 1 января по 31 декабря), а отправка призванных к местам службы будет проходить два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Демобилизованные участники СВО смогут воспользоваться социальным контрактом для предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода. Также указано, что участники СВО и члены их семей смогут обращаться за кредитными каникулами до 31 декабря 2026 года, и для них предусмотрены льготы по транспортному и земельному налогам.

Экология и обращение с отходами

Производителей и импортеров упаковки обязывают утилизировать не менее 75% ее массы (с 2027 года норматив должен достичь 100%).

С 1 марта 2026 года владельцев любых земельных участков обяжут бороться с борщевиком Сосновского и другими сорными и чужеродными растениями, наносящими ущерб окружающей среде; регионы смогут устанавливать собственные перечни опасных видов.

Язык, реклама и цифровые сервисы

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о защите русского языка: информация на вывесках, указателях и табличках в магазинах и общественных местах должна размещаться на русском языке, допускается дублирование на языках народов России или иностранных языках. При этом фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания под действие требований не подпадают. Также застройщикам предписывается использовать только кириллицу в коммерческих названиях при рекламе новых объектов недвижимости.

С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор для импортеров и производителей электронной продукции и компонентов: платеж будет фиксированным, максимальный размер указан до 5 тыс. рублей за единицу, а порядок расчета и сроки уплаты определит правительство.

Документы и госуслуги

Факт учета организаций, предпринимателей и граждан в налоговых органах будет подтверждаться выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков, которая заменит свидетельство и уведомление о постановке на учет (ИНН). Уже выданные документы сохраняют силу, менять их не требуется.

Также предусматривается упрощение возврата излишне уплаченной госпошлины: заявление можно будет подать через «Госуслуги» или региональные порталы госуслуг в случаях, указанных в материале.