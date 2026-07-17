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​Еще 450 камер будут следить за безопасностью в Сургуте

«Безопасный город» в Сургуте пополнится 450 камерами

​Еще 450 камер будут следить за безопасностью в Сургуте
Фото: magnific.com

В Сургуте в 2026 году установят еще 450 камер, которые подключат к системе «Безопасный город». Они появятся в том числе на остановках, в парках и скверах. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал глава города Максим Слепов.

Сейчас к «Безопасному городу» в Сургуте подключены около 854 камер. Новые устройства будут устанавливать, несмотря на сложности с бюджетом.

«В этом году, несмотря на сложности с бюджетом, мы еще 450 камер устанавливаем. Это в том числе на остановочных павильонах, в парках и скверах, причем с распознаванием лиц, для того чтобы обеспечить безопасность», – сказал Максим Слепов.

Все новые устройства также подключат к системе «Безопасный город», доступ к информации будет у правоохранительных органов.

По словам главы Сургута, система видеонаблюдения помогает решать сразу несколько задач: бороться с преступностью, контролировать уборку дорог, движение транспорта и безопасность в общественных местах.

Дополнительные камеры также устанавливают в парке «За Саймой», где к концу августа планируют завершить дорожно-тропиночную сеть.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 222, комментариев: 0
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