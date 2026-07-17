В Сургуте планируют очистить Бардыковку от мусора и вернуть городу

В Сургуте хотят вернуть реку Бардыковку в городскую среду. Вдоль нее планируют формировать набережную, а само русло – чистить от мусора и зарослей. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил глава города Максим Слепов.

«Мы вернем городу Бардыковку. Исторически она была судоходной и в Сургуте использовалась в прежние времена для доставки грузов. Да, сейчас протока кажется мелкой. Поэтому ее нужно очищать от ивняка и мусора, чистить русло, формировать берег, чтобы она снова стала проходимой», – поделился мэр города.

Один из социальных партнеров планирует благоустроить участок вдоль Саймы – между проездом Тихим и проспектом Комсомольским. Еще один застройщик уже согласовал документы по благоустройству территории вдоль протоки Бардыковки. Оба проекта компании готовы реализовать за свой счет.