В поселке Дорожный, на улице Чехова и в микрорайоне ЖД в Сургуте возможны проблемы с водой

В эти выходные, 11 и 12 июля, в Сургуте может временно ухудшиться качество холодной воды в поселке Дорожный, на улице Чехова, 10/1, а также в микрорайоне ЖД. Причина – промывка сетей сторонних организаций, предупредил Горводоканал.

11 июля УК «Техкомфорт» проведет промывку сетей в поселке Дорожный – в домах № 30, 31 и 32.

Также 11 и 12 июля с 08:00 до 18:00 промывка отопления и холодного водоснабжения пройдет по адресу: улица Чехова, 10/1.

Кроме того, СГМУП «ГТС» с 11 и 12 июля с 09:00 до 17:00 будет промывать трубопроводы внутриквартальных сетей горячего водоснабжения в микрорайоне ЖД от ЦТП-83.