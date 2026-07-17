Российские туристы смогут оплачивать покупки в Аргентине по QR-коду

Российские туристы могут облегчить себе жизнь с обменом валюты в Аргентине. Привычный многим механизм оплаты покупок по QR-коду заработал в этой стране. В магазинах за океаном теперь всё работает также как и у нас: в банковском приложении нужно навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Деньги списываются в рублях с автоматической конвертацией в песо.

Алексей Охорзин из ВТБ прокомментировал нововведение: «Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где запускается оплату по QR-коду. Интерес к стране россиян только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах мира. Технология покрывает практически все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине».

По данным банка, с января россияне совершили более 524 тыс. оплат за рубежом по QR-коду объемом более 1,6 млрд рублей, что в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего по QR оплачивают продукты в супермаркетах, электронику, одежду.