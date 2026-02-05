В Югре ожил рынок ипотеки

Минувший месяц поставил рекорд в стране: россияне во всех банках получили около 430 млрд рублей на покупку жилья в ипотеку. Этот результат стал максимальным для января за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза – января 2024-го, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки. В Югре динамика более сдержанная, но тоже рост. Жители округа оформили на 13% больше ипотеки, чем год назад. При этом, по данным ВТБ, ещё и средняя сумма ипотеки в регионе выросла почти на миллион рублей.

«Мы фиксируем постепенное увеличение интереса югорчан к ипотечным программам. В Югре выбор вариантов с господдержкой больше: наряду с семейной ипотекой популярна арктическая, которая действует в Белоярском и Березовском районе уже и на вторичной жильё. Потребности в собственном жилье остаются приоритетом для югорчан, они взвешенно планируют долгосрочную покупку: льготная ипотека уже занимает более 90% в наших выдачах, а заёмщики активно пользуются процентным доходом со своих сбережений для погашения ипотечных платежей», – сообщил вице-президент, управляющий банка в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.