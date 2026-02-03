В Сургуте новостройки в 2025 году подешевели на 10% — это второе место в стране

Сургут по итогам 2025 года занял второе место среди российских городов по темпам снижения цен на новостройки: средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке уменьшилась на 10,5% — до 138,3 тыс. рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Стройкомплекс Югры со ссылкой на аналитику сервиса Домклик.

Сильнее всего, по данным исследования, цены за год снизились в Абакане — на 13% (до 124,3 тыс. рублей за «квадрат»). В топ-5 городов со снижением цен также вошли Тверь, Саратов и Кызыл.

Инфографика Домклик

При этом в среднем по стране первичная недвижимость в ипотечных сделках за январь-декабрь 2025 года подорожала на 6,8%, отмечается в сообщении Домклик и центра финансовой аналитики Сбер.