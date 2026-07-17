На Цветном бульваре в Тюмени появятся более ста скамеек и арт-объект «Световая лента»

В Тюменской области в 2026 году благоустроят три дополнительных общественных пространства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это станет возможным благодаря экономии средств при проведении торгов по трем другим объектам федерального проекта, сообщил губернатор Александр Моор.

Преобразятся две территории в Ишиме и Цветной бульвар в Тюмени. На Цветном бульваре горожане уже заметили авторские ландшафтные инсталляции, созданные для фестиваля «Тюмень цветущая», и новые тематические скамейки. Всего их будет более ста. Также в честь юбилея города на бульваре установят арт-объект «Световая лента».

В Ишиме на улице Большой приступили к обновлению дорожек и освещения. Специалисты высадят новые деревья, установят скамейки и современный детский игровой комплекс. На Рокоссовского, 22А отремонтируют проезды и площадки, смонтируют современную систему водоотведения и организуют доступную среду для маломобильных групп населения.

Таким образом, благодаря нацпроекту в регионе в этом году преобразятся шесть общественных пространств.

Напомним, что в Тюменской области благоустройство общественных территорий ведется системно. В 2025 году в регионе привели в порядок более ста дворовых и общественных пространств в 16 муниципалитетах. Также в рамках всероссийского голосования жители выбирали проекты благоустройства на 2027 год, в числе которых – площадь Солнца и сквер Сибирских кошек в Тюмени, набережные в Тобольске и дворовые территории в Ишиме.