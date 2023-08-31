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Что делать при ДТП с электросамокатом? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как действовать, если попал в ДТП с электросамокатом

Что делать при ДТП с электросамокатом? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Случаев агрессивного вождения на электросамокатах становится все больше, что вызывает не только споры, но и аварийные ситуации. Что делать, если попал в ДТП с этим видом транспорта и как наказывается столкновение с автомобилем или человеком − рассказали эксперты Роскачества.

Считается ли авария с участием электросамоката ДТП?

Электросамокаты были внесены в ПДД и классифицируются как средства индивидуальной мобильности или СИМ. Соответственно, столкновение электросамоката и автомобиля, мотоцикла, скутера или другого электросамоката считается дорожно-транспортным происшествием и требует примерно тех же действий, что и другие ДТП.

Что делать при ДТП?

Водитель автомобиля при столкновении с электросамокатом должен остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить специальный знак. То есть, выполнить те же действия, что и при любом другом ДТП. Если в аварии есть пострадавшие, нужно оказать им помощь или вызвать «Скорую помощь».

Отметим, что оформить по европротоколу ДТП с электросамокатом нельзя, ведь этот вид транспорта не может быть застрахован, ОСАГО на него не оформляется. Однако можно договориться на месте, если нет пострадавших, а имуществу не нанесен серьезный ущерб.

В этом случае необходимо зафиксировать все обстоятельства аварии, а также оформить письменную расписку об отсутствии претензий, в которой указываются паспортные данные участников ДТП, номера автомобиля и идентификационные данные электросамоката, описывается авария и предполагаемый ущерб. Отдельно указывается, что пострадавшая сторона не имеет дополнительных претензий после достижения договоренности. Кроме того, найдите двух свидетелей и попросите подписать эту расписку.

Обратите внимание также на то, что, если вы автомобилист и столкнулись с электросамокатом, на котором ехал ребенок, и это произошло во дворе или на придомовой территории, такое столкновение тоже считается ДТП. Более того, в этой ситуации вызвать медиков надо в любом случае, даже если ребенок не пострадал.

Как поступить, если электросамокат врезался в припаркованное авто

Если автомобиль во время столкновения не двигался, это все равно классифицируется как ДТП и требует специального оформления.

Если водитель самоката скрылся с места ДТП, остается возможность его найти. Необходимо собрать возможные сведения о виновнике, вызвать полицейских и зафиксировать повреждение. Если вы оставляли автомобиль на охраняемой парковке, ситуация упрощается с камерами видеонаблюдения.

Если владелец самоката не ехал на нем, а вел рядом и при этом задел автомобиль, это уже не ДТП. Но обратиться в полицию пострадавшая сторона должна. В таком случае можно получить компенсацию за порчу имущества. Если виновник − ребенок, за него будут отвечать родители или официальные опекуны.

Виноват самокатчик: можно ли получить компенсацию за ущерб автомобилю

Хотя самокаты не страхуют по ОСАГО, отвечать за причиненный ущерб придется владельцу. В этом случае чаще всего задействуют нормы ст. 1064 ГК РФ. Если владелец самоката отказывается возмещать ущерб, автолюбитель может обратиться в суд. Чтобы иметь большие шансы на успех, необходимо собрать максимальное количество доказательств — фотографии, видео, показания свидетелей, документы, подтверждающие ремонт (если таковой требовался), идеально — с указанием того, что стало причиной возникновения поломок или дефектов.

Если же электросамокат арендованный, то есть, не принадлежит тому, кто на нем ехал, компенсировать ущерб будет компания, предоставляющая этот транспорт в аренду.

У разных сервисов разные условия страховки и разные суммы выплат пострадавшей стороне. Водитель не определяет, как именно будут происходить выплаты. Если водитель автомобиля не уверен, как действовать в случае ДТП с участием электросамокатов, чтобы не лишиться выплат, ему следует еще до оформления протокола связаться с арендодателем электросамокатов и уточнить все условия.

Как покрывается ущерб, если виноват автовладелец

Если в ДТП виноват автомобиль, то покрывать ущерб будет водитель. В данном случае уже можно говорить об ОСАГО. Если у водителя оно есть, страховая покроет убытки в рамках действия конкретного страхового договора. Если нет, придется договариваться или решать вопрос через суд.

Столкновение пешехода и электросамоката

Это также считается ДТП, и электросамокатчику придется отвечать, особенно если причинен вред здоровью. Но проблема в данном случае заключается в том, что водитель электросамоката, если он не сильно пострадал, легко может скрыться с места преступления, и по самокату не всегда легко сразу понять, что он побывал в ДТП.

Если водитель самоката скрылся с места происшествия, необходимо все равно вызвать ГИБДД, зафиксировать факт ДТП и травмы, а также передать все сведения о виновнике, а также запросить данные с камер. Если случилась травма, обязательно вызвать на место «Скорую помощь» или обратиться к врачам самостоятельно. При этом нужно проследить, чтобы в справке было указано, по какой причине была получена травма. Это потребуется для запрашивания компенсации в суде, если до него дойдет дело.

Если самокатчик остался на месте ДТП, требуется вместе дождаться приезда ГИБДД или полиции, составить протокол, указать в нем свои данные и все обстоятельства ДТП. Показания свидетелей также нужно зафиксировать в письменном виде.

Пострадавшая сторона может рассчитывать на компенсацию всех расходов на лечение, морального вреда. Если пострадало имущество — компенсацию средств на покупку нового. Когда самокатом управляет ребенок, за его действия отвечают родители. Соответственно, именно они будут возмещать пострадавшему ущерб.

Ранее в siapress.ru рассказали о 10 правилах для безопасного вождения электросамокатов.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 262, комментариев: 0
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