Erid:2SDnjdhAJw4

В этом году Зелёный марафон Сбера в Ханты-Мансийске обещает стать по-настоящему запоминающимся событием для всех любителей спорта и активного образа жизни. Партнёром мероприятия выступает ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», которая подготовила для участников эксклюзивные награды.

Каждый, кто преодолеет одну из взрослых дистанций, получит уникальную медаль, разработанную специально для этого забега. Это не просто символ личного достижения, но и знак причастности к крупному спортивному празднику региона. Семейный и спортивный праздник Сбера состоится 30 мая, в преддверии Дня защиты детей.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Зелёный марафон - это настоящий праздник для всего города, который объединяет тысячи югорчан разных поколений и уровней подготовки. Здорово, что в этом году нас поддерживает одна из крупнейших авиакомпаний страны - «ЮТэйр». Это подчёркивает масштаб события и значимость наших общих целей. Мы выходим на старт не только ради личных рекордов, но, и чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке. Приглашаем всех жителей Югры присоединиться к нашему семейному благотворительному забегу 30 мая в Ханты-Мансийске».

Андрей Мартиросов, генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

«Мы с большим энтузиазмом поддерживаем значимую инициативу нашего давнего партнёра - Сбербанка, объединяющую людей вокруг ценностей здорового образа жизни. Авиация и спорт во многом созвучны: это про высоту целей, преодоление и движение вперёд. С радостью вносим свой вклад и дарим участникам памятные медали, которые станут для них символом победы и силы духа».

Регистрация на Зелёный марафон в Ханты-Мансийске проходит на сайте: https://reg.greenmarathon.sberbank.ru/run/ Забег стартует в парке имени Б. Лосева. Для взрослых запланированы дистанции 1 км, 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Для подростков 15–17 лет — 1 км. Для детей 7–10 лет — 400 м, 11–14 лет — 700 м. В программу Зелёного марафона входит и спортивно-развлекательная программа с подарками от партнеров забега.

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников, а Зелёный марафон в 2026 году будет одним из самых массовых и в России, и в мире.

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"