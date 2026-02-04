Erid: 2SDnjdX4vjz

Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших автокредитов на покупку автомобиля с пробегом – итоговое исследование за 2025 год подготовил портал Выберу.ру.

При составлении итогового рейтинга аналитики портала учли все накопленные в регулярных тематических исследованиях позиции банков, а также проанализировали текущие параметры автокредитов в банковских линейках.

При ранжировании были учтены ключевые критерии продуктов, включая процентные ставки по кредитам и их диапазон, величину первоначального взноса и максимальную сумму кредита, срок кредитования и размер ежемесячных платежей, полную стоимость кредита, а также ряд других параметров.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. По итогам 2025 года автокредитный портфель банка увеличился в 1,5 раза, а рост объемов автокредитования составил 26% по сравнению с 2024 годом.

Клиентам Банка Уралсиб доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

