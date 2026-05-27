Эксперты заявили о резком росте спроса на рефинансирование ипотеки в Югре

В ХМАО в 2026 году резко вырос интерес к рефинансированию ипотеки. Жители округа начали массово пересматривать старые кредиты, оформленные в период высоких ставок, чтобы снизить ежемесячные платежи и уменьшить переплату банкам, рассказали СИА-ПРЕСС в сургутском филиале «Этажи».

«Эксперты рынка недвижимости и банковского сектора отмечают: интерес к снижению ипотечной нагрузки стал одним из главных трендов года. Основная причина — постепенное снижение процентных ставок после периода высокой ключевой ставки Банка России. Многие заемщики ХМАО оформляли ипотеку в 2024–2025 годах под достаточно высокий процент, а сегодня получили возможность пересмотреть условия кредитования и уменьшить ежемесячный платеж», – сообщила руководитель ипотечного департамента Лилия Петухова.

Согласно данным федеральных аналитиков, отмечает эксперт, количество заявок на рефинансирование по стране выросло более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. Особенно активно такие кредиты пересматривают жители регионов с дорогой недвижимостью, в том числе ХМАО.

«Эксперты отмечают, что наиболее активно за рефинансированием обращаются семьи с ипотекой на вторичное жилье, а также клиенты, оформившие кредиты в период максимальных ставок. Если ранее ипотека выдавалась под 25-30% годовых, то сегодня некоторые программы позволяют снизить ставку до 17-19%, а в отдельных случаях – еще ниже», – добавила специалист.

В целом, жители округа стали внимательнее относиться к личным финансам и долгосрочным расходам, добавил директор сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

«Люди стали более финансово грамотными. Если раньше многие опасались процедуры рефинансирования, считая ее сложной и длительной, то сейчас клиенты активно изучают рынок и выбирают наиболее выгодные условия», – подчеркнул он.

По словам эксперта, особую активность сейчас проявляют семьи с детьми.

«Для многих семей снижение ставки даже на несколько процентов позволяет существенно сократить ежемесячные расходы», – подчеркнул Сыпко.

При этом банки одновременно ужесточили требования к заемщикам. В 2026 году кредитные организации стали внимательнее оценивать доходы клиентов, кредитную нагрузку и историю платежей. По оценкам участников рынка, одобрение получают около половины заявителей.

Эксперты считают, что во второй половине 2026 года спрос на рефинансирование в Югре может продолжить расти – особенно если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку.

Кстати, ранее Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором вновь рассмотрят уровень ключевой ставки, назначено на 19 июня 2026 года.

Кроме того, на фоне дорогой ипотеки меняется и сам рынок недвижимости. Как отметил Константин Сыпко, жители стали дольше принимать решение о покупке жилья, а застройщики осторожнее запускать новые проекты.

Напоминаем, новый конкурс на заключение договора о комплексной застройке территории Ядра центра Сургута пройдет не раньше конца 2026 года. Предыдущий договор в ближайшее время расторгнут по инициативе победителя конкурса – компании «Сибпромстрой».