Югра отправила в навигацию медицинские теплоходы «Святитель Лука» и «Николай Пирогов»

Из Ханты-Мансийска в первую навигацию отправился медицинский теплоход «Святитель Лука» — единственное в России специализированное судно, созданное как полноценный мобильный медицинский комплекс. Вместе с ним в рейс вышла плавполиклиника «Николай Пирогов», сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

По словам главы региона, запуск сразу двух теплоходов должен сделать качественную медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных территорий округа. «Святитель Лука» посетит 49 населенных пунктов в Октябрьском, Белоярском, Березовском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. На борту судна работают 25 медицинских кабинетов, современная лаборатория, цифровой рентген-комплекс, флюорограф, маммограф и система искусственного интеллекта «Третье мнение» для анализа исследований.

Для медиков на теплоходе также создали условия для работы и отдыха: каюты с душем и санузлом, зону для занятий спортом и кают-компанию, где можно проводить видеоконференции и дистанционные консилиумы со специалистами региона и страны.

Плавполиклиника «Николай Пирогов» охватит 45 населенных пунктов в Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. В регионе также обсуждают планы по комплексному обновлению этого медицинского судна.

Всего в эту навигацию лечебно-диагностической помощью планируют охватить около 36 тысяч жителей 94 труднодоступных населенных пунктов. Это почти вдвое больше, чем в предыдущие годы.