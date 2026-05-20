В Ханты-Мансийске обсудили, как выстроить непрерывную систему помощи участникам СВО и их семьям

В Ханты-Мансийске прошла межрегиональная конференция «Комплексная психологическая помощь участникам СВО и членам их семей». На одной площадке собрались специалисты здравоохранения, социальной защиты и образования, представители духовенства, фонда «Защитники Отечества», добровольческих организаций и органов власти. Главной темой стал не отдельный набор мер, а выстраивание целой системы сопровождения бойца и его близких — от первого обращения за помощью до полной реабилитации и возвращения к мирной жизни.

Разговор шел о том, что после возвращения из зоны спецоперации человек нередко приходит домой уже другим — с тяжелым опытом, внутренним напряжением, травмами, которые не всегда заметны сразу. А значит, помощь должна быть не разовой и не фрагментарной, а непрерывной и персональной. Именно на это обратил внимание заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. «Наша задача сегодня — оказать поддержку, развитие всем системам: и государственным, и волонтерским, и иным, и духовным, и общественным, которые готовы сегодня с эмпатией ответственно заниматься этой работой», — подчеркнул он. По итогам обсуждения участники вышли к идее бесшовной модели сопровождения, единых стандартов подготовки специалистов и универсального скрининга для раннего выявления психологических проблем.

Отдельное место на конференции заняла тема духовной поддержки. Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» иерей Леонид Бартков напомнил, что священник и психолог в такой работе не конкуренты, а союзники. «Люди приходят в храм с вопросами: „Как мне пережить гибель близкого человека на СВО?“, „Могу ли я радоваться жизни, когда на фронте убили моего товарища?“. И порой там, где психология не всегда может дать ответ, говорит Евангелие», — пояснил он. По его словам, духовная опора нужна не только бойцам и их семьям, но и тем, кто помогает им ежедневно: волонтерам, соцработникам, координаторам, участникам гуманитарных миссий. «Когда человек черпает ресурсы только в себе, рано или поздно сосуд опустеет», — сказал священник, обращаясь к тем, кто работает рядом с чужой болью.

О том, что ресурсом для семьи может стать и чувство сопричастности, говорила заместитель председателя АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус», кризисный психолог Светлана Басова. По ее словам, участие в волонтерской работе нередко помогает родным бойцов справляться с тревогой и ожиданием. «Когда человек на месте делает, он становится сопричастен: знает потребности своего военнослужащего и с ребенком проживает эту тревогу», — отметила она. Такой опыт, прозвучало на конференции, помогает семье не замыкаться в страхе, а переводить переживание в действие.

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова обозначила еще одну острую проблему — доступность помощи в удаленных территориях округа. Для Югры это вопрос не теоретический: многие населенные пункты находятся далеко от крупных центров, где есть психиатры и психологи. «У нас особый регион: очень много труднодоступных территорий, где нет специализированной помощи психолога, психиатра, порой даже участкового инспектора нет, а он важен. Но бойцы, к сожалению, возвращаются уже с тяжёлыми увечьями, боевыми травмами, физическими и психологическими. И поэтому я говорю, что такая помощь нужна „уже вчера“», — подчеркнула она. Среди возможных решений участники называли телемедицину, мобильные бригады и обучение ближайшего окружения бойца.

Важнейшим условием успеха специалисты назвали доверие. Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии СурГПУ Валентин Майстренко отметил, что многие участники СВО приходят к психологу настороженно — чаще из любопытства или по просьбе родственников. «Чаще всего бойцы СВО приходят на консультацию ради эксперимента или по просьбе родственников. И здесь психолог должен грамотно отработать. В терапии останутся только те, кто почувствует, что их боль слышат и готовы помогать», — считает эксперт. В другом выступлении он добавил, что без эмпатии такую работу выстроить невозможно: «Важно делать встречу, где есть разговор, где я тебя слышу и ты меня слышишь».

О роли близких говорил ветеран СВО Иван Плотников. По его словам, возвращение к мирной жизни проходит легче там, где рядом остается семья, готовая не только ждать, но и включаться в процесс адаптации. «Многие ветераны специальной военной операции, вернувшись „из-за ленточки“, работают с психологами, прорабатывают эти внутренние вопросы. И важно, когда подключается семья. Близкие очень помогают в социализации ветерана — и это очень важно», — подчеркнул он.

В итоге участники конференции сошлись в главном: помощь не должна запаздывать. Поддержка должна приходить раньше, чем человека накроет кризис, а сама система обязана работать на опережение. Именно такой подход, считают эксперты, дает шанс сделать возвращение бойца домой не точкой нового надлома, а началом трудного, но реального пути к мирной жизни.