Губернатор Югры рассказал о главных решениях, принятых на заседании правительства

В Югре в 2026 году планируют увеличить число детей из семей участников и ветеранов СВО, которых отправят на отдых и оздоровление, до 4 тысяч. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам заседания правительства региона. По его словам, власти вносят изменения в порядок предоставления субвенций муниципалитетам, чтобы сделать такую поддержку более адресной.

Глава региона напомнил, что в прошлом году за пределами округа отдохнули около 3 тысяч детей из семей участников СВО. Теперь акцент решили сделать именно на этой категории, чтобы обеспечить полноценный летний отдых и оздоровление большему числу детей.

Еще одним решением стало продление на 2026 год единовременных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Их сохранят в связи с продолжением реализации. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено софинансирование в размере 39%. Предполагается, что мерой поддержки смогут воспользоваться 89 медицинских работников.

Также на заседании заслушали доклад о проблемах и рисках, выявленных в информационном поле. Больше всего обращений, по словам губернатора, поступило по темам снеготаяния, работы общественного транспорта и уборки территорий.

Руслан Кухарук поручил администрациям городов и районов вместе с профильными ведомствами держать на контроле мониторинг паводковой ситуации. Кроме того, он потребовал усилить надзор за выходом людей и техники на лед в весенний период.