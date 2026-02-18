В Югре в январе цены выросли на 1,5%

В январе 2026 года потребительские цены и тарифы в Югре выросли в среднем на 1,5% по сравнению с декабрем 2025 года. По России этот показатель составил 1,6%. Об этом siapress.ru сообщили в Тюменьстате.

«Повышение цен на продовольственные товары составило 2,1% (2,0%). Цены на непродовольственные товары повысились на 0,6% (по России выросли на 0,6%). Тарифы на услуги населению выросли на 1,9% (по России – на 2,3%)», − говорится в сообщении.

Среди продуктов питания наибольший рост цен зафиксировали на плодоовощную продукцию − на 8,7%. Крупы и бобовые подорожали на 4,9%, сливочное масло − на 4,5%, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы − на 3,9%, куриные яйца − на 3,7%. Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия прибавили в цене 1,5%, сахар − 1,4%.

Кстати, ранее стало известно о резком росте цен на огурцы – в среднем по округу их стоимость достигла 408 рублей за килограмм. В начале января они стоили на 67 рублей дешевле.

Рост цен на рыбу и морепродукты, подсолнечное масло, молоко и молочную продукцию не превысил 1%. При этом подешевели макаронные изделия (на 2,6%) и сыр (на 1,1%). Снижение цен на мясо и птицу составило менее 1%. Алкогольные напитки за месяц подорожали на 3,5%.

Среди непродовольственных товаров отметили рост цен на мебель (на 1,4%), телерадиотовары (на 1,3%), моющие и чистящие средства, а также строительные материалы (на 1,2%). Парфюмерия, медикаменты, трикотаж, табачные изделия, обувь и одежда подорожали менее чем на 1%. Электротовары и бытовая техника, напротив, немного снизились в цене − менее чем на 1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 1,6%, на дизельное топливо − на 1,2%.

В сфере услуг наиболее заметный рост зафиксирован на услуги правового характера − на 17,3%. Ветеринарные услуги подорожали на 8,2%, пассажирский транспорт − на 5,5%, медицинские услуги − на 4,2%. Зарубежный туризм прибавил 3,2%, санаторно-оздоровительные услуги − 2,2%, бытовые − 1,9%, услуги физической культуры и спорта − 1,6%.

Рост тарифов на образование, дошкольное воспитание, жилищные и коммунальные услуги, страхование и банковские услуги не превысил 1%.