Свежие овощи и говядина подорожали в Югре в феврале

В Югре в феврале заметно подорожали свежие овощи и мясная продукция. Такие данные приводит Тюменьстат.

Наиболее ощутимый рост цен зафиксирован на огурцы – в среднем по округу их стоимость достигла 408 рублей за килограмм. В начале января они стоили на 67 рублей дешевле. Отметим, что помидоры сейчас можно купить в среднем 285 рублей за килограмм.

Из мясной продукции дороже всего остается баранина – 976 рублей за килограмм в среднем по округу (+5 рублей). Говядина – 797 рублей (+25 рублей), свинина – 439 рублей (+5 рублей). Куры охлажденные и мороженые – 267 рублей за килограмм, практически как в прошлом месяце.

Сливочное масло по-прежнему остается одним из самых дорогих товаров в продовольственной корзине – 1 238 рублей за килограмм. Однако оно подешевело на 15 рублей, сравнивая с началом января. Сыр в феврале можно купить в среднем за 956 рублей, творог – 552 рубля. Яйца в среднем стоят 116 рублей за десяток.

Напоминаем, что в Югре за год сильнее всего подорожали алкоголь, бензин и медикаменты − инфляция составила 4,2%.