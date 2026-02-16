Югорчане рассказали, с чем любят есть блины на Масленицу

В ХМАО большинство семей не изменяют масленичной традиции − 77% жителей округа пекут блины к празднику. Об этом siapress.ru рассказали в сервисе SuperJob.

«В ХМАО традицию печь блины на масленицу хранит большинство семей: 77% респондентов (82% женщин и 71% мужчин) подтвердили, что в их домах есть такой обычай. В топ-3 любимых начинок к блинам у горожан − мясо (29% голосов опрошенных), сгущенка (28%) и творог (25%). 21% респондентов любят блины с вареньем, по 17% − со сметаной или икрой», − говорится в сообщении.

Мужчины чаще всего называют любимой начинкой мясо (33%), а женщины − творог (31%).

