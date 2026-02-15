Как правильно отмечать каждый день Масленицы, с чем подавать блины и чем разнообразить меню перед Великим постом

В 2026 году Масленичная неделя стартует в понедельник, 16 февраля, и продлится до воскресенья, 22 февраля. Праздник отмечают за семь недель до Пасхи, поэтому дата ежегодно меняется. После Масленицы начинается Великий пост.
Масленица уходит корнями в языческие времена и символизирует проводы зимы и встречу весны. Главный символ праздника – блины, круглые и румяные, как солнце. Считалось, что чем богаче стол и чем больше блинов испечет хозяйка, тем удачнее будет год. Более подробно о традициях – рассказали эксперты Роскачества.
Семь дней – семь смыслов
Каждый день Масленичной недели имеет свое название и традиции.
Понедельник – «Встреча». Начало праздника. Пекли первые блины и планировали визиты.
Вторник – «Заигрыши». День молодежи. Знакомства, смотрины, сватовство.
Среда – «Лакомка». Теща приглашала зятя на блины. Считалось, что чем вкуснее угощение, тем удачнее будет год.
Четверг – «Разгуляй». Самый шумный день – гулянья, хороводы, вывоз чучела Масленицы.
Пятница – «Тещины вечерки». Теперь зять принимал тещу у себя.
Суббота – «Золовкины посиделки». Молодая невестка приглашала родных мужа.
Воскресенье – «Прощеное воскресенье». Сжигали чучело зимы, просили друг у друга прощения и готовились к посту.
Кстати, единого объяснения происхождения названия праздника нет. Одна из версий связывает его с маслом – весной на Руси начинали телиться коровы, молочные продукты появлялись в изобилии, и масло становилось символом достатка. Кроме того, обязательным атрибутом праздника стал круглый блин – олицетворение солнца. У Масленицы есть и другое название – Комоедица – в честь первого блина, который всегда «получается комом».
Что приготовить кроме блинов
Ранее мы поделились шестью вкуснейшими рецептами блинов на Масленицу – в обзоре siapress.ru. Помимо них, можно приготовить и другие традиционные блюда, например, из теста, рыбы и творога.
- оладьи из кабачков, тыквы или яблок;
- запеченные яблоки;
- пироги и расстегаи;
- вареники;
- рыбные блюда.
Например, расстегай с лососем готовят из слоеного теста с начинкой из семги, творога, зелени и яиц. Такое блюдо может стать центральным украшением праздничного стола.
Приметы на Масленицу
Как и многие народные праздники, у Масленица есть свои приметы:
- Количество испеченных золотистых блинов предсказывало, сколько солнечных дней будет в году. Однако излишек мог привести к жаре и засухе.
- Первый блин считался знаковым: если он получался тонким и ажурным, год обещал быть легким и удачным, а если толстым и плотным – предстояло много трудиться.
- Резать блины ножом считалось плохой приметой – это могло накликать беду.
- Сосульки на крышах в масленичную неделю предвещали богатый урожай и успешные начинания.
- Пасмурная и дождливая погода перед Масленицей сулила обильный урожай грибов весной.
- Встреча с подвыпившим мужчиной во время Масленицы для девушки означала, что скоро она встретит суженого.
- Если блин прилип к сковороде, то в ближайшее время свадьбы можно не ждать.
Масленица в мире
Праздник весны отмечают не только в России.
- Во Франции принято проводить карнавал «Марди Гра» – «Жирный вторник».
- В Греции гуляния продолжаются три недели. Улицы и дома украшают цветами, гирляндами, а на стол выставляют сытные блюда из самого лучшего и дорого мяса.
- В Германии устраивают карнавал «Шествие духов». На столе – оладьи, блины, домашняя колбаса.
- В Польше готовят пончики и соблюдают необычные свадебные традиции: «продают» замуж девушек, а холостяков таскают за волосы.
- В Бельгии и Голландии карнавал длится три дня. В это время пекут блины с салом, оладьи и пончики.
- Дании проходят театральные представления и дарят сладости.